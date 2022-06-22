Заспокойтеся, – голова розвідки запевнив, що загроз із боку Білорусі наразі немає

Наразі немає передумов до того, щоб поновилося вторгнення з боку Білорусі чи навіть її армією. Проте наші захисники в будь-якому разі моніторять ситуацію та готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

Відповідну заяву 22 червня зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Розвідка одразу дізнається, якщо виникне загроза

Службовець зазначив, що дійсно в Білорусі проводиться комплекс дій воєнного призначення. Проте в нашої розвідки немає жодних даних про передумови чи підготовку вторгнення.

Заспокойтеся, ситуація під повним контролем. У Білорусі дійсно тривають військові збори, навчання та укріплення кордону. Проте вони не направлені на ведення бойових дій проти України,

– заявив глава ГУР.

Він підкреслив, якщо в білоруського командування з'являться такі думки, то розвідка про це одразу дізнається. В такому разі наші захисники будуть готові дати гідну відсіч.

В МВС теж не вірять у вторгнення з Білорусі

Напередодні про це теж говорив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він закликав не особливо побоюватися наступу з цього напрямку, оскільки в Білорусі наразі недостатньо скупчень військ.

Поряд із українським кордоном перебуває приблизно 4 тисяч військовослужбовців Білорусі. Це кількість, яку можна вважати мізерною, як для потенційних спроб прорватись на Київ, Чернігів або інший прикордонний напрямок.

Білорусь робить все для демонстрації присутності біля кордону

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник у цей день повідомив, що біля кордону в Білорусі зараз накопичують підрозділи строковиків. Окрім цього, наша розвідка встановила, що туди привезли дерев'яні муляжі танків.

Залишається загроза ракетного удару

Однак від першого дня вторгнення незмінною є можливість запуску російських ракет із території цієї країни. Туди періодично завозять нове далекобійне озброєння.

Зокрема, напередодні туди прибула партія російських ракетних установок для ЗРК "С-300". Окрім цього, ймовірно, Росія туди завезла зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

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