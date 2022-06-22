Успокойтесь, – глава разведки заверил, что угроз со стороны Беларуси пока нет

Пока нет предпосылок к тому, чтобы возобновилось вторжение со стороны Беларуси или даже ее армией. Однако наши защитники в любом случае мониторят ситуацию и готовы к любому варианту развития событий.

Соответствующее заявление 22 июня сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Разведка сразу узнает, если возникнет угроза

Чиновник отметил, что действительно в Беларуси проводится комплекс действий военного назначения. Однако в нашей разведке нет никаких данных о предпосылках или подготовке вторжения.

Успокойтесь, ситуация под полным контролем. В Беларуси действительно продолжаются военные сборы, учения и укрепление границы. Однако они не направлены на ведение боевых действий против Украины,

– заявил глава ГУР.

Он подчеркнул, если у белорусского командования появятся такие мнения, то разведка об этом сразу узнает. В таком случае наши защитники будут готовы дать достойный отпор.

В МВД тоже не верят во вторжение из Беларуси

Накануне об этом тоже говорил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он призвал не особо опасаться наступления по этому направлению, поскольку в Беларуси пока недостаточно скоплений войск.

Рядом с украинской границей находятся около 4 тысяч военнослужащих Беларуси. Это количество, которое можно считать мизерным, как для потенциальных попыток прорваться на Киев, Чернигов или другое пограничное направление.

Беларусь делает все для демонстрации присутствия возле границы

Представитель Министерства обороны Александр Мотузяник в этот день сообщил, что возле границы в Беларуси сейчас накапливают подразделения срочников. Кроме того, наша разведка установила, что туда привезли деревянные муляжи танков.

Остается угроза ракетного удара

Однако с первого дня вторжения неизменна возможность запуска российских ракет с территории этой страны. Туда периодически завозят новое дальнобойное вооружение.

В частности, накануне туда прибыла партия российских ракетных установок для ЗРК "С-300". Кроме того, вероятно, Россия туда завезла зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

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