Як західні лідери обіцяли покарати Росію за застосування хімічної зброї

Про ймовірне використання хімічної зброї росіянами говорили протягом останніх тижнів одразу кілька світових лідерів. Вони наголошували, що такі кроки недопустимі, тому обіцяли карати Росію.

У Маріуполі 11 квітня російські військовики, ймовірно, вже вдалися до цього ганебного порушення міжнародних норм. Як західні лідери обіцяли відреагувати на застосування Росією хімзброї – у матеріалі 24 каналу.

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Столтенберг казав багато, але без конкретики

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 15 березня заявив, що в Альянсі спостерігають за всіма діями російських військ. Мовляв, видно, коли вони хочуть інсценізувати приводи для використання хімічної зброї.

Також він тоді наголосив, що пропаганда Кремля поширює фейки про ЗСУ. Проте світова спільнота впевнена, що наші захисники не розробляють заборонене озброєння.

Президент США та всі інші союзники чітко заявили – якщо вони будуть використовувати хімічну зброю, то заплатять високу ціну,

– сказав тоді Столтенберг.

Проте водночас і конкретних обіцянок лідер НАТО не давав. Бо, мовляв, "не хоче зараз розмислювати щодо військової реакції".

Як відреагував посол в ООН

Вперше озвучила позицію США 20 березня посол країни в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона сказала, що при використанні хімічної зброї в Україні, Росія відчує дуже багато наслідків.

Проте пані посол вирішила не вказувати, що саме може очікувати Кремль. Також вона додала, що Росія вже використовувала хімічну зброю. Ймовірно, мовилося про війну в Сирії.

Байден пригрозив Росії

Президент США Джозеф Байден висловився щодо цього вже 24 березня на зустрічі "Великої 7". Він наголосив, що навіть можливість використання хімічної зброї недопустима.

Лідер американців зауважив, що підхід до участі НАТО у війні в Україні може різко змінитись. Тому порадив Росії не порушувати міжнародні домовленості. Водночас в Північноатлантичному альянсі вже багато разів казали, що не вступатимуть у війну.

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Непохитна і підтримка від Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда 13 березня також заявив, що Альянс буде переглядати свою позицію щодо невтручання у цю війну. Він акцентував, що застосування хімічної зброї становить небезпеку не лише Україні.

Мовляв, у такому разі потрібно буде думати й про захист Європи та всього світу. "НАТО доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити", – сказав тоді політик.

США обіцяли надати захист від хімічних атак

У Білому Домі 1 квітня сказали, що нададуть Україні засоби захисту від атаки хімікатами. Передусім це стосувалося захисних костюмів, іншого спорядження та спеціальної техніки.

Варто зауважити, що вже 7 квітня секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна готова до хімічної атаки. Він зауважив, що всі медики пройшли інструктажі, а в лікарнях достатньо антидотів.

Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

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