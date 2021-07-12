Важко говорити про "один народ", коли тебе ґвалтують, – заступник Рєзнікова про статтю Путіна

Володимир Путін написав статтю про "братерство росіян й українців". На сайті глави Кремля текст вже опубліковано й українською мовою. Росія в парадигмі "одного народу" шукає власну легітимність.

Про це розповів заступник міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ігор Яременко. І прокоментував власне ставлення до таких дій президента Росії.

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Посадовець провів аналогію між цією статтею та скоєнням зґвалтування. Мовляв, саме так він і сприймає цей "твір".

Важко говорити про один народ чи одну родину, а саме на це натякається, коли тебе ґвалтують. Тобто це абсолютна дивина,

– зазначив заступник Олексія Рєзнікова.

За його словами, для будь-якої нормальної людини – це нонсенс, коли в родині одна людина ґвалтує іншу, а потім заявляє: "Ну, ми ж з тобою родина". Відтак це не означає, що такі дії не є зґвалтуванням.

"Ба більше, це не означає, що та людина, яку зґвалтували, буде якось любити ґвалтівника. Приблизно таким чином я і сприймаю цю статтю", – наголосив Ігор Яременко.

Яременко прокоментував статтю Путіна про Україну: відео

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