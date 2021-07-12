Трудно говорить про "один народ", когда тебя насилуют, – заместитель Резникова о статье Путина

Владимир Путин написал статью о "братстве россиян и украинцев". На сайте главы Кремля текст уже опубликован и на украинском языке. Россия в парадигме "одного народа" ищет собственную легитимность.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Игорь Яременко. И прокомментировал собственное отношение к таким действиям президента России.

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Чиновник провел аналогию между этой статьей и совершением изнасилования. Мол, именно так он и воспринимает это "произведение".

Трудно говорить об одном народе или одной семье, а именно на это намекается, когда тебя насилуют. То есть это абсолютная странность,

– отметил заместитель Алексея Резникова.

По его словам, для любого нормального человека – это нонсенс, когда в семье один человек насилует другого, а потом заявляет: "Ну, мы же с тобой семья". Следовательно, это не означает, что такие действия не являются изнасилованием.

"Более того, это не значит, что тот человек, которого изнасиловали, будет как-то любить насильника. Примерно таким образом я и воспринимаю эту статью", – подчеркнул Игорь Яременко.

Яременко прокомментировал статью Путина об Украине: видео

Путин написал статью об Украине: главное