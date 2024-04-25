У Росії почались серйозні проблеми: арешт заступника Шойгу – лише початок

У Росії у справі про хабар затримали заступника міністра оборони Сєргєя Шойгу. Тімур Іванов відповідав за закупівлю та постачання зброї, з чим не дуже добре давав собі раду. Є кілька версій причин його затримання.

Цікаво, що Іванов був близьким до путінського оточення. Зокрема, він близько спілкувався з посіпакою Путіна – Дмітрієм Пєсковим. Тож його затримання – серйозний крок Кремля. Про це 24 Каналу розповів Володимир Мілов – колишній заступник міністра енергетики Росії, російський опозиціонер. За його словами, для путінського режиму таке рішення матиме наслідки.

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Чому затримали заступника Шойгу

У Росії затримали заступника міністра оборони Сєргєя Шойгу Тімура Іванова. Його підозрюють в отриманні хабаря. Іванова заарештували 23 квітня до 25 червня, а на час попереднього слідства, він перебуватиме у СІЗО. Тепер йому загрожує 12 років у колонії.

Це вкрай високопоставлена людина, яка була дуже публічною. Він не просто тихо сидів десь у кабінеті, а помітно демонстрував свою близькість до вищого керівництва Росії, зокрема дружив із прессекретарем Путіна Дмітрієм Пєсковим. Тобто це знакове затримання,

– зауважив Володимир Мілов.

Цікаво, що нещодавно Шойгу їздив по військових заводах Росії, сварячи їхнє керівництво. Мовляв, не можуть вчасно забезпечити необхідною кількості зброї. А ось Іванов відповідав за постачання та закупку зброї.

"Це хронічна проблема російськиї армії. Солдати з фронту постійно жаліються, що у них нічого немає, хоч гроші на них виділяють величезні. Це перше затримання чиновника такого штибу, але раніше було чимало затримань керівників військових підприємств. Тож проблеми в російському міноборони наскільки вийшли за край, що це призвело до конфлікту на рівні крупних чиновників", – зазначив Мілов.

Багато хто стверджував, що затримання Іванова має особистісне підґрунтя. Втім цілком можливо, що проблема саме в його неефективній діяльності. Росія виділяє колосальні гроші на війну, а з ВПК та постачанням зброї досі є проблеми. Тож людина, яка відповідала за багато з цього переліку, й опинилась за ґратами.

Небезпека для Путіна

Затримання Іванова, однак, також може бути пов'язано з перерозподілом величезних грошових потоків, які впливають у війну. Втім так чи інакше, звісно, Росія не змінилася глобально, почавши розбиратися в неефективній роботі тих чи інших чиновників. Корупція там процвітає, і це не є новиною для когось.

Насправді це дуже болісний сигнал для всіх чиновників. Ви демонструєте абсолютну лояльність до Путіна, робите все, що вам кажуть, а при цьому вам все одно саджають. Тоді виникне запитання – чи є взагалі сенс бути лояльним, якщо все одно посадять?,

– наголосив Мілов.

Зрештою, корупція у Росії б'є всі рекорди. На кожному рівні хтось краде гроші, зазвичай – у великих або дуже великих масштабах. Тож тепер, якщо щось раптом піде не так, усі розумітимуть, що їх просто можуть посадити, як і заступника Шойгу.

"Для Путіна такі високопоставлені арешті – це дуже небезпечна річ. Тому що це якраз ставить питання перед його номенклатурою: навіщо залишатися лояльним? Тому для них, я впевнений, це був не простий політичний крок. Але, ймовірно, справи дуже кепські, тому потрібно хоч якось взяти ситуацію з неефективністю та корупцією під контроль", – пояснив опозиціонер.

Як ГУР могло посприяти арешту Іванова

Цікаво, що російське видання "Важные истории" стверджують, що справжньою причиною арешту Іванова є державна зрада. Мовляв, історія про хабар – це вигадка, щоб відволікти увагу. Хоч невідомо, у чому саме звинуватили заступника Шойгу.

Несподівані деталі опублікували в "Українській правді" з посиланням на джерела в ГУР. За їхніми даними, Іванова затримали після активних заходів Головного управління розвідки. Нібито у березні 2024 сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони Росії. Після цього слідчі органи розпочали проти нього слідство за "звинуваченням у корупції"

Це дуже реально, що у російського міноборони вся цифрова інфраструктура "дірява". Тож можна припустити, що це таке покарання. А ось, якщо йому висунуть звинувачення у держзраді, то треба розуміти, що це поняття у Росії є дуже широким. Вони можуть будь-яку дію, яка не сподобається, назвати державною зрадою. Єдина мета цього – дати людині більший термін,

– пояснив Мілов.

Що більшим буде термін ув'язнення для Іванова, то більше стане зрозуміло, що він дуже розізлив чимось Путіна. Можливо, й справді дуже неефективною роботою на своїй посаді.

"Проблеми очевидні всім. Я очікував такої ситуації набагато раніше, дивовижно, що він так довго просидів на своїй посаді. Бо все, за що відповідає Іванов, рветься на очах, нічого не працює, хоч гроші виділяють величезні", – підсумував Мілов.

Затримання Тімура Іванова: що відомо