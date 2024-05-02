Війна всередині кланів Росії неминуча: хто може відтіснити представників Шойгу

Британська розвідка повідомила, що спецслужби Росії взялись за ще одного заступника голови міноборони Сєргєя Шойгу. Мовиться про Руслана Цалікова, якого також допитали у справі про корупцію.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що у Росії ми спостерігаємо серйозну внутрішню боротьбу. Шойгу намагаються відтіснити від впливів на певні процеси.

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Як розвиватиметься ситуація

За словами політолога, ключовим у цій історії є навіть не політична складова, а чисто економічна. Адже на тлі усіх подій: війни, санкцій, корупції – єдиним місцем, де ще можуть заробити гроші російські олігархи є військово-промисловий комплекс.

ВПК отримує велике фінансування з бюджету, й точно дає можливість займатися величезною корупцією. Тому ми бачимо змагання за те, хто сидітиме на цьому грошовому потоці.

Всі прекрасно знають, що Іванов (заступник Шойгу, якого вже затримали – 24 Канал) роками брав хабарі й заробив мільярди. Але, звісно, його затримали не за це, а тому, що одна група вирішила "посунути" представників клану Шойгу та посадити туди своїх людей,

– розповів Ігор Рейтерович.

Далі можна очікувати судів, нових підозр, аж поки злочинна система знову не увійде у стан рівноваги. А це можливо, коли будуть трохи перерозподілені грошові потоки.

"Але у перспективі війна всередині цих кланів неминуча. Вона рано чи пізно спалахне. Можливо, після смерті Путіна, або ще за його життя", – зауважив політолог.

Зараз між олігархами та групами впливу розподілені певні сфери: соціальна, економічна, військова. Але оскільки цих сфер стає менше – боротьба наростатиме. Для України це непогано, адже мовиться про нестабільність внутрішньої системи ворога.

Хто може виступити проти клану Шойгу

Насправді на такий вчинок можуть наважитися чимало людей. Насамперед мовиться про силовиків та спецслужбістів, наприклад, секретаря Ради Безпеки Росії Ніколая Патрушева. Не варто думати, що система російської влади монолітна, адже це зовсім не так.

Є люди, пов'язані зі збройними силами та Сєргєм Шойгу, є фсб, розвідувальні служби й у них конкуренція один з одним. Також є група так званих технократів, які багато років працюють разом з Сєргєм Кірієнко – директором "Росатома",

– розповів політолог.

Він додав, що оголошені підозри заступникам Шойгу насправді можуть бути спрямовані саме на очільника міноборони. Тобто це лише прикриття, щоб тиснути на самого Шойгу. До того ж за звинуваченнями у корупції можуть ховатися підозри у державній зраді.

“Я думаю, що це лише початок, бо є люди, які можуть кинути виклик, навіть таким потужним фігурам, як міністр оборони – людині, яка входить до найближчого оточення Путіна. Але імідж Шойгу після 24 лютого 2022 року сильно змінився і не в кращий бік, зокрема в очах Путіна. Все це на тлі невдалої війни проти України", – підсумував Ігор Рейтерович.

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