Доктор історичних наук Юрій Фельштинський розповів 24 Каналу, що перемога України у війни означатиме для Путіна й Гаагу, й втрату своєї влади. Тим часом Європарламент ухвалив резолюцію, що визнають вибори в Росії нелегітимними та пропонують обмежити контакти з Путіним.

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Хто б міг скинути Путіна?

Фельштинський зазначив, що в Росії існує 3 гілки, які могли б скинути Путіна. Це армія Шойгу, Росгвардія Золотова та ФСБ Патрушева. У всіх у них є зброя – головний інструмент для подолання влади. Однак перші двоє занадто прив'язані до Путіна, а ФСБ немає кого запропонувати на заміну Путіна.

Путін забезпечує їм панування в країні. А ось інша людина не факт, що це зможе зробити. Треба думати та дивитись, чи зможе він узагалі втримати владу чи піднімуться якісь інші сили, і цю владу заберуть. Тож, не думаю, що варто чекати, що Путіна скинуть сили Кремля, а ніяких цивільних сил у Росії немає,

– зауважив доктор історичних наук.

Як Україні скинути Путіна?

За його словами, найбільш реальним інструментом того, що Путін паде, є перемога України у війні. Однак для цього потрібна правильна стратегія, бо нині вона діаметрально протилежна. Захід не хоче перемоги України та поразки Росії, коли навпаки мала би бути перемога України та поразка Росії.

"Тоді б був зруйнований режим Путіна, він би пішов. Тоді все б повернулось на свої місця. Лишилось тільки, щоб Захід дійшов до цієї точки зору та став відповідно допомагати Україні пакетами допомоги не на умовах, що Україна не битиме ним по території Росії, а навпаки з вимогою, що Україна битиме цим по території Росії", – наголосив Фельштинський.

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