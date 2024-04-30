Доктор исторических наук Юрий Фельштинский рассказал 24 Каналу, что победа Украины в войне будет означать для Путина и Гаагу, и потерю своей власти. Тем временем Европарламент принял резолюцию, признающие выборы в России нелегитимными и предлагают ограничить контакты с Путиным.

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Кто бы мог свергнуть Путина?

Фельштинский отметил, что в России существует 3 ветви, которые могли бы свергнуть Путина. Это армия Шойгу, Росгвардия Золотова и ФСБ Патрушева. У всех у них есть оружие – главный инструмент для преодоления власти. Однако первые двое слишком привязаны к Путину, а ФСБ некого предложить на замену Путину.

Путин обеспечивает им господство в стране. А вот другой человек не факт, что это сможет сделать. Надо думать и смотреть, сможет ли он вообще удержать власть или поднимутся какие-то другие силы, и эту власть заберут. Поэтому, не думаю, что стоит ждать, что Путина сбросят силы Кремля, а никаких гражданских сил в России нет,

– отметил доктор исторических наук.

Как Украине сбросить Путина?

По его словам, наиболее реальным инструментом того, что Путин падет, является победа Украины в войне. Однако для этого нужна правильная стратегия, потому что сейчас она диаметрально противоположная. Запад не хочет победы Украины и поражения России, когда наоборот должна была бы быть победа Украины и поражение России.

"Тогда бы был разрушен режим Путина, он бы ушел. Тогда все бы вернулось на свои места. Осталось только, чтобы Запад пришел к этой точке зрения и стал соответственно помогать Украине пакетами помощи не на условиях, что Украина не будет бить им по территории России, а наоборот с требованием, что Украина будет бить этим по территории России", – отметил Фельштинский.

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