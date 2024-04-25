Еще в пятницу вечером, 5 апреля, в российском медиапространстве начали появляться сообщения о прорыве дамбы и затоплении Орска. Однако Владимир Путин только сейчас решил “смилостивиться” и провести совещание по этой ситуации, сообщает 24 Канал.

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Наобещал выплаты

Кремлевский глава провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Присутствующими на обсуждении были члены правительства, руководители профильных министерств, а также главы регионов и муниципалитетов, пострадавших от наводнения.

Не обошлось и без показательной обеспокоенности из-за ситуации. Спустя почти три недели после прорыва дамбы российский диктатор заявил, что нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат россиянам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной потерей имущества и другие. Подходы здесь должны быть едиными и справедливыми – независимо от бюджетной обеспеченности регионов,

– заверил Путин.

По его словам, власть должна реагировать на "каждую жалобу и обращение граждан". В то же время по данным российских экстренных служб, общая сумма выплат пострадавшим от прорыва дамбы в Оренбургской области якобы превысила 1 миллиард рублей. Заметим, что он не посетил ни одну из пострадавших областей.

Не будут ждать завершения конечной оценки повреждений

Российский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что темпы обследования жилых помещений, пострадавших от наводнения, планируют увеличить почти вдвое.

По его словам, власти будут осуществлять поэтапное выделение средств без ожидания полного завершения оценки. Однако качество процесса подобных выплат в такой ситуации вызывают сомнения.

Что этому предшествовало