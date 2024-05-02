Война внутри кланов России неизбежна: кто может оттеснить представителей Шойгу
Британская разведка сообщила, что спецслужбы России взялись за еще одного заместителя главы минобороны Сергея Шойгу. Говорится о Руслане Цаликове, которого также допросили по делу о коррупции.
Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в России мы наблюдаем серьезную внутреннюю борьбу. Шойгу пытаются оттеснить от влияния на определенные процессы.
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Как будет развиваться ситуация
По словам политолога, ключевым в этой истории является даже не политическая составляющая, а чисто экономическая. Ведь на фоне всех событий: войны, санкций, коррупции – единственным местом, где еще могут заработать деньги российские олигархи является военно-промышленный комплекс.
ВПК получает большое финансирование из бюджета, и точно дает возможность заниматься огромной коррупцией. Поэтому мы видим соревнование за то, кто будет сидеть на этом денежном потоке.
Все прекрасно знают, что Иванов (заместитель Шойгу, которого задержали – 24 Канал) годами брал взятки и заработал миллиарды. Но, конечно, его задержали не за это, а потому, что одна группа решила "подвинуть" представителей клана Шойгу и посадить туда своих людей,
– рассказал Игорь Рейтерович.
Далее можно ожидать судов, новых подозрений, пока преступная система снова не войдет в состояние равновесия. А это возможно, когда будут немного перераспределены денежные потоки.
"Но в перспективе война внутри этих кланов неизбежна. Она рано или поздно вспыхнет. Возможно, после смерти Путина, или еще при его жизни", – заметил политолог.
Сейчас между олигархами и группами влияния распределены определенные сферы: социальная, экономическая, военная. Но поскольку этих сфер становится меньше – борьба будет нарастать. Для Украины это неплохо, ведь говорится о нестабильности внутренней системы врага.
Кто может выступить против клана Шойгу
На самом деле на такой поступок могут решиться немало людей. Прежде всего говорится о силовиках и спецслужбистах, например, секретаре Совета Безопасности России Николая Патрушева. Не стоит думать, что система российской власти монолитная, ведь это совсем не так.
Есть люди, связанные с вооруженными силами и Сергеем Шойгу, есть фсб, разведывательные службы и у них конкуренция друг с другом. Также есть группа так называемых технократов, которые много лет работают вместе с Сергеем Кириенко – директором "Росатома",
– рассказал политолог.
Он добавил, что объявленные подозрения заместителям Шойгу на самом деле могут быть направлены именно на главу минобороны. То есть это лишь прикрытие, чтобы давить на самого Шойгу. К тому же за обвинениями в коррупции могут скрываться подозрения в государственной измене.
"Я думаю, что это только начало, потому что есть люди, которые могут бросить вызов, даже таким мощным фигурам, как министр обороны – человеку, который входит в ближайшее окружение Путина. Но имидж Шойгу после 24 февраля 2022 года сильно изменился и не в лучшую сторону, в частности в глазах Путина. Все это на фоне неудачной войны против Украины", – подытожил Игорь Рейтерович.
Арест заместителя Шойгу: главное
- О задержании заместителя главы минобороны Тимура Иванова стало известно 23 апреля. Представитель Путина заявил, что сам Сергей Шойгу знал об этой ситуации. Когда именно состоялся арест неизвестно, ведь еще 23 апреля Иванов присутствовал на совещании, которое проводил Шойгу. Теперь он в СИЗО по обвинению во взяточничестве.
- Впоследствии стало известно, что Главное управление разведки, в результате кибератаки, могло завладеть секретной информацией, которую хранил Иванов. Хотя Россия пыталась скрыть свои серверы, но операция украинских разведчиков была успешной. Российские СМИ также сообщали, что причиной ареста Иванова может быть не взяточничество, а государственная измена.
- Британская разведка назвала задержание заместителя Шойгу – скандалом десятилетия для российского минобороны. Иванов вступил в свою должность еще в 2016 году и с тех пор заработал немалое состояние. В 2018 году он уже имел в собственности 22 автомобиля. Британские разведчики отметили, что такой роскошный образ жизни не соответствовал призыву Путина творить элиту из "героев так называемой сво".