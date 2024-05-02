Война внутри кланов России неизбежна: кто может оттеснить представителей Шойгу

Британская разведка сообщила, что спецслужбы России взялись за еще одного заместителя главы минобороны Сергея Шойгу. Говорится о Руслане Цаликове, которого также допросили по делу о коррупции.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в России мы наблюдаем серьезную внутреннюю борьбу. Шойгу пытаются оттеснить от влияния на определенные процессы.

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Как будет развиваться ситуация

По словам политолога, ключевым в этой истории является даже не политическая составляющая, а чисто экономическая. Ведь на фоне всех событий: войны, санкций, коррупции – единственным местом, где еще могут заработать деньги российские олигархи является военно-промышленный комплекс.

ВПК получает большое финансирование из бюджета, и точно дает возможность заниматься огромной коррупцией. Поэтому мы видим соревнование за то, кто будет сидеть на этом денежном потоке.

Все прекрасно знают, что Иванов (заместитель Шойгу, которого задержали – 24 Канал) годами брал взятки и заработал миллиарды. Но, конечно, его задержали не за это, а потому, что одна группа решила "подвинуть" представителей клана Шойгу и посадить туда своих людей,

– рассказал Игорь Рейтерович.

Далее можно ожидать судов, новых подозрений, пока преступная система снова не войдет в состояние равновесия. А это возможно, когда будут немного перераспределены денежные потоки.

"Но в перспективе война внутри этих кланов неизбежна. Она рано или поздно вспыхнет. Возможно, после смерти Путина, или еще при его жизни", – заметил политолог.

Сейчас между олигархами и группами влияния распределены определенные сферы: социальная, экономическая, военная. Но поскольку этих сфер становится меньше – борьба будет нарастать. Для Украины это неплохо, ведь говорится о нестабильности внутренней системы врага.

Кто может выступить против клана Шойгу

На самом деле на такой поступок могут решиться немало людей. Прежде всего говорится о силовиках и спецслужбистах, например, секретаре Совета Безопасности России Николая Патрушева. Не стоит думать, что система российской власти монолитная, ведь это совсем не так.

Есть люди, связанные с вооруженными силами и Сергеем Шойгу, есть фсб, разведывательные службы и у них конкуренция друг с другом. Также есть группа так называемых технократов, которые много лет работают вместе с Сергеем Кириенко – директором "Росатома",

– рассказал политолог.

Он добавил, что объявленные подозрения заместителям Шойгу на самом деле могут быть направлены именно на главу минобороны. То есть это лишь прикрытие, чтобы давить на самого Шойгу. К тому же за обвинениями в коррупции могут скрываться подозрения в государственной измене.

"Я думаю, что это только начало, потому что есть люди, которые могут бросить вызов, даже таким мощным фигурам, как министр обороны – человеку, который входит в ближайшее окружение Путина. Но имидж Шойгу после 24 февраля 2022 года сильно изменился и не в лучшую сторону, в частности в глазах Путина. Все это на фоне неудачной войны против Украины", – подытожил Игорь Рейтерович.

Арест заместителя Шойгу: главное