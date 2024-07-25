Затриманий 18-річний хлопець: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон
Джерело:Володимир Зеленський
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон. Ним виявився 18-річний юнак. Наразі правоохоронці проводять експертизи.
Володимир Зеленський оголосив, що йому повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Президент також розкрив деталі про підозрюваного.
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Що відомо про підозрюваного
Президент розповів, що під час операції затримали 18-річного хлопця.
Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі,
– написав Зеленський.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний – мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.
Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець,
– сказав Клименко.
Володимир Зеленський зазначив, що операція із затримання була складною. Над встановленням підозрюваного та розкриттям деталей убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.