"Сполучення центральної України під загрозою": в Укрзалізниці відреагували на дописи у мережі

Уночі 8 листопада ворог вкотре масовано обстріляв Україну. Під російськими ударами, зокрема, перебувала Полтавщина, її залізнична та енергетична інфраструктури.

Вранці "Укрзалізниця" повідомила, що через пошкодження залізничної інфраструктури низка потягів на Полтавщині та Харківщині суттєво затримуються. Також з'явилася інформація про те, що окупанти повністю зруйнували депо у Гребінці, яке обслуговувало приблизно 40 приміськіх потягів, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія змінила тактику: Ігнат вказав на цікаву деталь масованої атаки

Чи справді ситуація в транспортній мережі катастрофічна?

На тлі цих повідомлень у мережі почали ширитися апокаліптичні фото з Полтавщини та дописи, у яких стверджується, що пошкодження депо може призвести до скорочення маршрутів, зокрема Київ – Полтава та Київ – Лубни.

Крім того, українців залякують, що удар по об'єкту загрожує транспортному сполученню усієї центральної України.

Наслідки атаки на Полтавщину / Фото місцеві телеграм-канали, ДСНС, прокуратура

В "Укрзалізниці" закликали не сіяти паніку. Там нагадали, що подібні удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали буденністю. І щоразу вдавалося знаходити рішення для збереження руху.

У компанії окреслили поточну ситуацію на Полтавщині. Так, була виведена достатня кількість резервних тепловозів на знеструмлених ділянках.

Залізничники поступово відновлюють електропостачання: від Гребінки до Полтави електротяга вже працює. Рух поїздів не зупиняється, інфраструктуру активно ремонтують.

Зокрема, навіть Інтерсіті+ №712 Київ – Гусарівка (Краматорський напрямок) прямує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом.

"Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди", – підсумували в "Укрзалізниці".

Які наслідки масованої атаки на Україну 8 листопада?