Дрони атакували НПЗ на Уралі за понад 1400 кілометрів: там оголосили евакуацію через пожежу
- У російському Орську дрони атакували нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез", спричинивши там пожежу.
- Завод розташований за 1 400 кілометрів від кордону з Україною та виробляє близько 6,6 мільйона тонн пального на рік.
Уранці в п'ятницю, 3 жовтня, в російському Орську лунали сирени повітряної тривоги. Місцевий нафтоперерроблювальний зовод опинився під атакою дронів. БпЛА чітко влучили в ціль.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.
Куди влучили дрони в Оренбурзькій області?
У місті Орськ близько 11:25 3 жовтня почалася атака дронами. Щонайменше два БпЛА влетіли в НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", який активно перероблює російську нафту.
Жителі публікували відео, як невідомі безпілотники рухаються до заводу та влучають у будівлю. Після цього над НПЗ підіймається дим. Ймовірно, дрони змогли спричинити пожежу. На заводі розпочали евакуацію.
Після прильоту по НПЗ там сталася пожежа: відео
Директор українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко коротко підтвердив ураження цілі на території Росії.
НПЗ в російському Орську під атакою,
– написав він.
Дрони атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез": дивіться відео
Очільник Орська після прильоті попередив громадян про подальшу небезпеку застосування дронів і закликав "не піддаватися паніці й дотримуватися порядку дій під час атаки безпілотників".
Відомо, що НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" розташований за 1 400 кілометрів від кордону з Україною, якщо рахувати по прямій.
"Орскнефтеоргсинтез" випускає близько 6,6 мільйона тонн бензинів, дизельного палива, авіаційного керосину, мазуту, бітуму та мастил на рік. На заводі в останні роки пройшла масштабна модернізація, а у 2018 році там запустили комплекс гідрокрекінгу для підвищення глибини переробки та якості палива. Загалом модернізація підприємства коштує понад 70 мільярдів рублів – це близько 840 мільйонів доларів.
Як удари по НПЗ впливають на здатність Росії вести війну?
Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія втратить можливість вести війну, якщо близько 38% її нафтопереробки зупиниться та буде вимушений експорт нафти з дисконтом. Усе через те, що такі умови суттєво скорочують доходи бюджету. Він підкреслив, що Росія не отримуватиме підтримку своїх партнерів задарма.
Атаки по російських НПЗ: останні новини
2 жовтня дрони дісталися Пермського краю Росії. У місті Березники уражено філіал "Азот", який масово виготовляє аміак, карбамід, аміачну селітру та інші продукти, що можуть використовуватися як у сільському господарстві, так і для виробництва вибухівки.
Лише за вересень виробництво бензину в Росії зменшилося на 1 мільйон тонн. На внутрішньому ринку з'явився дефіцит, що досягає 20% від споживання.