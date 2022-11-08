Завжди потрібен план Б: Шмигаль про те, чи можлива евакуація
Евакуація з Києва чи інших населених пунктів через стан енергетичної інфраструктури може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що завжди треба мати запасний план, та наразі ситуація з енергетикою не вимагає рішення про евакуацію.
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Завжди треба мати план В, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію. Фактично треба говорити про те, що оголошувати евакуацію будь-якого не прифронтового міста або тим паче столиці немає зараз жодного сенсу,
– сказав він.
За словами Шмигаля, влада працює над відновленням енергетичної системи, веде перемовини з західними партнерами щодо постачання необхідних для ремонту засобів.
Майже 60% усіх об'єктів у країні вже підключені до тепла, – наголосив прем'єр.
За даними прем'єра, у південних регіонах це відбувається повільніше, але процес там теж розпочато. У 5 областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%.
Ресурсів достатньо – головна проблема атаки
Також Денис Шмигаль наголосив, що на складах ТЕС і ТЕЦ є 1,5 мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.
Ресурсів накопичено достатньо, а ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією,
– зазначив прем'єр.
Зверніть увагу! Раніше видання The New York Times з посиланням на директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що Київ планує евакуацію 3 мільйонів жителів у випадку повної відмови електромережі.
Однак, наразі ситуація повністю під контролем і влада робить усе можливе, аби енергосистема витримала. Згодом у КМДА заспокоїли людей, що планів таких немає наразі, але влада готується до "різних сценаріїв".
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Відключення світла: головне
- Станом на початок листопада Росія дійсно пошкодила близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
- Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що внаслідок російських ударів столиця може залишитися без води, світла та зв'язку. Кличко запевнив, що Київ готовий до різних сценаріїв.