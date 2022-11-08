Всегда нужен план Б: Шмигаль о том, возможна ли эвакуация
Эвакуация из Киева или других населенных пунктов из-за состояния энергетической инфраструктуры может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что всегда нужно иметь запасной план, но ситуация с энергетикой не требует решения об эвакуации.
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Всегда нужно иметь план В, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию. Фактически нужно говорить о том, что объявлять эвакуацию любого не прифронтового города или тем более столицы нет сейчас никакого смысла,
– сказал он.
По словам Шмыгаля, власти работают над восстановлением энергетической системы, ведут переговоры с западными партнерами по поставке необходимых для ремонта средств.
Почти 60% всех объектов в стране уже подключены к теплу, подчеркнул премьер.
По данным премьера, в южных регионах это происходит медленнее, но процесс там тоже начат. В 5 областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%.
Ресурсов достаточно – главная проблема атаки
Также Денис Шмигаль подчеркнул, что на складах ТЭС и ТЭЦ имеется 1,5 миллиона тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.
Ресурсов накоплено достаточно, а ключевым вызовом остается именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры Россией,
– отметил премьер.
Обратите внимание! Ранее издание The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что Киев планирует эвакуацию 3 миллионов человек в случае полного отказа электросети.
Однако сейчас ситуация полностью под контролем и власть делает все возможное, чтобы энергосистема выдержала. Впоследствии в КГГА успокоили людей, что планов таких пока нет, но власть готовится к "разным сценариям".
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Отключение света: главное
- По состоянию на начало ноября Россия действительно повредила около 40% энергетической инфраструктуры нашего государства. Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что тотальный блекаут нам не угрожает.
- В то же время, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы можем быть без света или газа, пищи или воды, но без россиян.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в результате российских ударов столица может остаться без воды, света и связи. Кличко заверил, что Киев готов к разным сценариям.