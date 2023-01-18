Путін не вражає своєю новизною, – політолог про "термінове звернення" диктатора

Американський інститут вивчення війни припустив, що сьогодні Владімір Путін міг би офіційно оголосити війну Україні і другу хвилю мобілізації в Росії. Проте він повторив свої старі тези про "денацифікацію", "демілітаризацію" та додав, що працівники російського ВПК можуть отримати відстрочення від військової служби.

Сьогодні Путін вже не зробить заяв щодо оголошення війни Україні. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, Путіну, за його ж словами, треба оголошувати війну Заходу і імперіалізму, але навряд чи він наважиться оголосити її США. Хоча це було б логічно.

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Вігірінський вважає, що з точки зору категорій, якими мислить Путін, треба було б оголосити війну рівному противнику, яким він вважає Сполучені Штати.

А в Україні у нього так звана "спеціальна військова операція",

– наголосив він.

Політолог зауважив щодо мобілізації в Росії – відповідний наказ Путіна ще не скасований, тому вона триває.

Важливі рішення були ухвалені на минулому тижні

За його словами, стратегічні рішення, які безпосередньо стосуються ведення війни у найближчі пів року в Росії були ухвалені на минулому тижні. Саме тоді, коли Валєрія Герасимова було призначено командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні.

Цим і фіналізуються всі заходи, які провела Росія, щоб поставити економіку на воєнні рейки і спрямувати військову промисловість на потреби у війні проти України,

– зауважив він.

Вігірінський підкреслив, що решта заяв Путіна зводяться до того, що: "ми сильні, як ніколи", "нас не зламали" і "все йде за планом".

"І вони не вражають своєю новизною", – вважає політолог.

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Путін забігає на друге коло і повторює те ж саме

Він також прокоментував тезис Путіна про те, що працівники військово-промислового комплексу будуть заброньовані від військової служби.

ВПК повинен забезпечувати потреби як мінімум всіх мобілізованих, тому було б дивно, якби людей, що виробляють і обслуговують військову техніку, боєприпаси, а також забезпечують потреби військовослужбовців, відправляли на фронт,

– наголосив співрозмовник.

На його думку, їхня ефективність на військових підприємствах з точки зору логіки війни вища, ніж їхній коефіцієнт корисної дії в окопі.

Вігірінський підкреслив, що в сьогоднішніх заявах Путіна немає нічого важливого.

"Вже добігає рік з початку активної фази війни, і таке враження, що він забігає на друге коло і знову повторює ті ж самі цілі війни: "денацифікація", "демілітаризація", "захист російськомовного населення", "подолання винищення шляхом ще більшого винищення" – досить "гуманна" позиція", – зазначив політолог.

Він вважає, що нічого нового Путін сказати не може, тому повторює те ж саме. А якщо повторює, значить хоче впевнити громадян Росії, що його позиція є вірною.

"Він цим системно займається", – зауважив Андрій Вігірінський.

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