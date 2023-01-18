Путин не поражает своей новизной, – политолог о "срочном обращении" диктатора

Американский институт изучения войны предположил, что сегодня Владимир Путин мог официально объявить войну Украине и вторую волну мобилизации в России. Однако он повторил свои старые тезисы о "денацификации", "демилитаризации" и добавил, что работники российского ВПК могут получить отсрочку от военной службы.

Сегодня Путин уже не сделает заявлений об объявлении войны Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, Путину, по его словам, нужно объявлять войну Западу и империализму, но вряд ли он решится объявить ее США. Хотя это было бы логично.

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Вигиринский считает, что с точки зрения категорий, которыми мыслит Путин, надо бы объявить войну равному противнику, которым он считает Соединенные Штаты.

А в Украине у него так называемая "специальная военная операция",

– подчеркнул он.

Политолог прокомментировал мобилизацию в России – по его словам, соответствующий приказ Путина еще не отменен, поэтому она продолжается.

Важные решения были приняты на прошлой неделе

По его словам, стратегические решения, непосредственно касающиеся ведения войны в ближайшие полгода в России, были приняты на прошлой неделе. Именно тогда, когда Валерия Герасимов была назначен командующим Объединенной группировкой войск в Украине.

Этим и финализируются все мероприятия, проведенные Россией, чтобы поставить экономику на военные рельсы и направить военную промышленность на нужды в войне против Украины,

– заметил он.

Вигиринский подчеркнул, что остальные заявления Путина сводятся к тому, что: "мы сильны, как никогда", "нас не сломали" и "все идет по плану".

"И они не поражают своей новизной", – считает политолог.

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Путин забегает на второй круг и повторяет тоже самое

Он также прокомментировал тезис Путина о том, что работники военно-промышленного комплекса получит бронь от военной службы.

ВПК должен обеспечивать потребности как минимум всех мобилизованных, поэтому было бы удивительно, если бы людей, производящих и обслуживающих военную технику, боеприпасы, а также обеспечивающих нужды военнослужащих, отправлявляли на фронт,

– подчеркнул собеседник.

По его мнению, их эффективность на военных предприятиях с точки зрения логики войны выше, чем их коэффициент полезного действия в окопе.

Вигиринский подчеркнул, что в сегодняшних заявлениях Путина нет ничего важного.

"Уже прошел год с начала активной фазы войны, и такое впечатление, что он забегает на второй круг и снова повторяет те же цели войны: "денацификация", "демилитаризация", "защита русскоязычного населения", "преодоление истребления путем еще большего истребления " – достаточно "гуманная" позиция", – отметил политолог.

Он считает, что ничего нового Путин сказать не может, поэтому повторяет то же самое. А если повторяет, значит хочет убедить граждан России, что его позиция верна.

"Он этим системно занимается", – заметил Андрей Вигиринский.

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