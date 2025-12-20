Путін себе видав: аналітик вказав на цікаві деталі у нових заявах диктатора

Російський диктатор взяв участь у розширеному засіданні колегії міноборони Росії. Там він заявив, що цілі так званої "сво" будуть досягнуті, зокрема Донбас опиниться під контролем Росії. Ба більше, він озвучив, що забере собі й "сірі зони".

На це в розмові з 24 Каналом, коментуючи нещодавні висловлювання Путіна, звернув увагу журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко. Він додав, що такі заяви свідчать про те, що за стіл переговорів, як того хоче президент США, Путін сідати не збирається.

Який чіткий сигнал дав Путін?

Аналітик-міжнародник зазначив, що днями речник Кремля Пєсков також зробив заяву, на яку слід звернути увагу. Він озвучив, що гарантії безпеки й перебування на території України іноземного військового контингенту для Росії – табу, і вона на це не погодиться. Зі слів Демченка, це означає, що будь-якій мирній угоді – кінець.

Будуть переговори України й США, Європи. Потім американці приїдуть до Путіна напередодні Різдва чи Нового року, а він їм скаже, що йому це більше нецікаво. Путін взагалі цей процес затягує. Це не процес, це імітація,

– констатував Демченко.

За переконанням журналіста, очільнику Кремля важливо тягнути час, аби США не вводили нові санкції проти Росії. Крім того, він хоче, аби російські кошти вивільнили з Європи (мовиться про російські заморожені активи). Путін хоче, аби йому пішли на поступки.

Ключові плани, які Росія сьогодні окреслила, зі слів Демченка – це форсування лінії фронту, збільшення чисельності своєї армії. Під час засідання колегії міноборони Путін дав чіткий сигнал, сказавши, що якщо чинні європейські лідери не захочуть домовлятися з Москвою, то будуть інші.

Це сигналізує про те, що Путін готовий атакувати Європу, починати проти неї війну, ставити там свою агентуру за гроші, нових "орбанів",

– озвучив Демченко.

Які ще заяви нещодавно зробив Путін?