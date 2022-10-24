Окупанти можуть взяти зразки із ЗАЕС, – полковник запасу про заяву Шойгу щодо ядерної бомби

Міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що Україна нібито готує "брудну бомбу", яку, мовляв, хоче використати проти Росії. Водночас Україна точно не зацікавлена в розробці такої зброї, позаяк це має низку вагомих екологічних та політичних ризиків.

Виглядає так, що риторикою про "брудну бомбу" Росія намагається якось компенсувати свої провали на фронті. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Специфічний тероризм

Експерт зазначив, що заяви Шойгу брехливі, позаяк Україні не потрібна "брудна бомба", "радіоактивні наслідки якої вже у цьому житті неможливо буде прибрати".

Нам це точно не треба. Виконувати таке завдання – це собі "в колінку" вистрілити. Ми цього точно робити не будемо. А ось такі заяви Шойгу, як міністра країни-агресорки, яка зараз на Запорізькій станції, де є сховище відпрацьованого ядерного палива, означають, що вони можуть легко взяти певні зразки, розпилити їх й далі вже знову "повісити" на це нас,

– підкреслив Світан.

За його словами, "брудна бомба" – це бомба на основі відпрацьованого ядерного палива: після вибуху паливо розпорошується і як хмара йде на якусь територію та випадає опадами.

"Це і є "брудна бомба". Це зараження ядерними відходами. Прибрати його практично неможливо, оскільки воно йде в ґрунт й далі підсвічується кілька років, десятиліть, а то й тисячоліть. Приблизно така ж картина була в районі Чорнобиля: вибух здебільшого був тепловий, а далі ядерне паливо розлетілося певною територією", – додав фахівець.

Він вказав, що хмара з Чорнобиля здебільшого не розсіялась в Україні, а пішла на території Росії та Білорусі.

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Для чого це Росії

Експерт зауважив, що за певними "слідами" можна визначити, з якого реактора ядерне паливо взяли та яка реакція відбувалася.

"Єдине питання – якщо окупанти розкрили контейнери з ядерним паливом на ЧАЕС, коли вони знаходилися там на початку цього року, якщо там є пошкоджені контейнери, і якось це паливо викрали звідти, то вони можуть його використати. Тобто самі виконати завдання щодо вибуху такого роду "брудної бомби", – переконаний оглядач.

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На його думку, заяви Шойгу про "брудну бомбу" лунають з Кремля тому, що росіяни програють по всій лінії фронту.

Вони мають завдання завдати в інших місцях максимальної поразки українцям. Ми це бачимо з бомбардування нашої інфраструктури та вбивства мирних жителів. Вони можуть розв'язати питання щодо такого роду бомби. А нам займатися дезактивацією цієї території – це займе дуже багато сил, коштів та великої репутаційної проблеми для України,

– резюмував Світан.

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