Чи могли росіяни збити ATACMS: у Повітряних силах відреагували на хвалькуваті заяви ворога

У Кремлі стверджують, що так звана "російська ППО" збила ракети ATACMS, які Україна отримала від США. У Повітряних силах прокоментували ситуацію.

Власне, у четвер, 26 жовтня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону відповів на запитання, стосовно того, чи може ворог збивати американські ракети ATACMS. Про це інформує 24 Канал.

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Чи може російська ППО знищувати ATACMS

За словами спікера, міноборони Росії може говорити все що завгодно. Водночас доказів збиття окупантами ATACMS поки немає.

Треба мати докази. Від ATACMS вони сфотографували двигун, який після удару був знайдений. Це не означає, що вони її збили… Росіяни кажуть, що роблять це. Але треба докази,

– наголосив Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил згадав, що ракети типу ATACMS є балістичними. Теоретичну, таку ціль може збити комплекс протиповітряної оборони.

Скажімо, установки Patriot, що наша держава отримала від партнерів, успішно ліквідовують ворожі балістичні цілі. А от чи Росія це здатна робити за допомогою своєї так званої "ППО" – питання риторичне.

Зверніть увагу! Президент нашої держави Володимир Зеленський підтвердив 17 жовтня, що Повітряні сили отримали ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Ці ракети здатні уражати цілі на відстані до 165 кілометрів.

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