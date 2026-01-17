Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Володимир Зеленський зустрівся з урядовцями, щоб обговорити ситуацію в Україні з обстрілами та енергопостачанням. Президент натякнув на нові кадрові зміни у сфері ППО.

В Україні триває ліквідація наслідків російських обстрілів енергетики. Глава держави наголосив, що всі політичні та юридичні рішення, необхідні для збільшення імпорту електроенергії, вже ухвалені й мають бути невідкладно реалізовані, передає 24 Канал із посиланням на звернення президента.

Що Зеленський сказав про майбутні кадрові зміни?

Зеленський подякував партнерам, які готові допомагати Україні обладнанням, і повідомив про досягнуті домовленості щодо ввезення генераторів та іншого необхідного оснащення.

Окремо політик зупинився на ситуації в Києві. Він доручив Міністерству енергетики, Міністерству розвитку та іншим відповідальним органам перевірити ситуацію з опаленням у житлових будинках. Значна кількість будинків у Києві досі залишається без тепла.

З міністром оборони Федоровим Зеленський обговорив роботу ППО і наслідки російських ударів та їх обставини.

Усе, що робить ворог, має аналізуватися до кожної деталі. Наша протидія, наш захист має стати значно сильнішими. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні для того, щоб змінити систему нашого захисту. Зокрема, кадрові,

– заявив Зеленський у новому зверненні.

Що відомо про наслідки останніх російських обстрілів?