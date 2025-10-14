Україна готується до розмови з президентом США Дональдом Трампом. З ним уже вдалося обговорити деякі питання, зокрема, вже є контури рішень стосовно систем Patriot та крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського у вівторок, 14 жовтня.

Дивіться також Росіяни не просто так переживають: полковник СБУ сказав, куди можуть дістати Tomahawk

Що сказав Зеленський щодо зброї?

Володимир Зеленський сказав, що хоче обговорити деякі "чутливі речі" особисто з Дональдом Трампом. В України є чітке бачення кроків США, Європи та інших партнерів, спрямованих на закінчення війни.

Ми обговорили з Президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "петріотів", щодо "томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї,

– розповів президент.

За його словами, також плануються зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Ключовими залишаються питання ППО, захисту українських міст та громад, а також примус Росії до миру.

У світі є сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам президент США, його команда, також були залучені різні лідери", – каже він.

На думку Зеленського, такі успіхи є доказом того, що Росію також можна примусити закінчити агресію. Він наголосив, що Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності та війни.

Також президент розповів про доповідь дипломатів стосовно оборонних домовленостей з однією з країн.Він анонсував "серйозну новину" наступного тижня стосовно співпраці з одним із партнерів у Європі.

Яка наразі ситуація?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація, перебуваючи у США, вже бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, де обговорює підтримку нашої країни та нові напрями партнерства.

У пріоритеті, за дорученням Президента, — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни. Також детально пояснюємо партнерам наслідки останніх атак росіян на наші енергообʼєкти,

– написала вона.

Своєю чергою пані посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі Укрінформу розповіла, що інтенсивна робота українських делегацій у Вашингтоні цього тижня створила "абсолютно новий" формат взаємодії.

"Прем’єр-міністр співпрацює з фінансовими партнерами для координації зусиль; делегації з питань економіки та енергетики зосереджуються на пом’якшенні наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України шляхом мобілізації участі США в закупівлях газу", – розповіла вона.

Також у США секретар РНБО Рустем Умєров, за її словами, працює з оборонною промисловістю.

Зброя для України від США