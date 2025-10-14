Є контури рішень щодо Patriot і Tomahawk, – Зеленський про підготовку до зустрічі з Трампом
- Україна планує обговорити зі Сполученими Штатами рішення щодо систем Patriot і ракет Tomahawk для посилення оборони.
- Українська делегація в США бере участь у зборах МВФ і Світового банку, обговорюючи підтримку та нові напрями партнерства.
Україна готується до розмови з президентом США Дональдом Трампом. З ним уже вдалося обговорити деякі питання, зокрема, вже є контури рішень стосовно систем Patriot та крилатих ракет Tomahawk.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського у вівторок, 14 жовтня.
Що сказав Зеленський щодо зброї?
Володимир Зеленський сказав, що хоче обговорити деякі "чутливі речі" особисто з Дональдом Трампом. В України є чітке бачення кроків США, Європи та інших партнерів, спрямованих на закінчення війни.
Ми обговорили з Президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "петріотів", щодо "томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї,
– розповів президент.
За його словами, також плануються зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Ключовими залишаються питання ППО, захисту українських міст та громад, а також примус Росії до миру.
У світі є сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам президент США, його команда, також були залучені різні лідери", – каже він.
На думку Зеленського, такі успіхи є доказом того, що Росію також можна примусити закінчити агресію. Він наголосив, що Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності та війни.
Також президент розповів про доповідь дипломатів стосовно оборонних домовленостей з однією з країн.Він анонсував "серйозну новину" наступного тижня стосовно співпраці з одним із партнерів у Європі.
Яка наразі ситуація?
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація, перебуваючи у США, вже бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, де обговорює підтримку нашої країни та нові напрями партнерства.
У пріоритеті, за дорученням Президента, — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни. Також детально пояснюємо партнерам наслідки останніх атак росіян на наші енергообʼєкти,
– написала вона.
Своєю чергою пані посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі Укрінформу розповіла, що інтенсивна робота українських делегацій у Вашингтоні цього тижня створила "абсолютно новий" формат взаємодії.
"Прем’єр-міністр співпрацює з фінансовими партнерами для координації зусиль; делегації з питань економіки та енергетики зосереджуються на пом’якшенні наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України шляхом мобілізації участі США в закупівлях газу", – розповіла вона.
Також у США секретар РНБО Рустем Умєров, за її словами, працює з оборонною промисловістю.
Зброя для України від США
Дональд Трамп заявив, що президент України попросить американські ракети Tomahawk під час майбутньої зустрічі у п'ятницю, 17 жовтня. Утім, він не сказав, що збирається відповісти Зеленському на це.
Посол США при НАТО Метью Вітакер, заявив, що скоро планують оголосити про нові поставки озброєння Україні вже цього тижня, ймовірно 15 жовтня. Він підтвердив, що це буде в межах ініціативи PURL.
Також у коментарі 24 Каналу він казав, що Вашингтон буде спостерігати, чи допоможе передача Tomahawk Україні або санкції проти тіньового флоту Росії змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.