Уже виробляє дрони для ЗСУ: Зеленський відвідав перше німецько-українське оборонне підприємство

Володимир Зеленський під час візиту до Мюнхена 13 лютого відвідав перше спільне німецько-українське підприємство. Воно вже виробляє дрони для потреб Сил оборони.

Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

До теми Такого раніше не було: у межах конференції в Мюнхені відкрився Український дім

Що Зеленський побачив на підприємстві з виробництва дронів?

Володимир Зеленський зазначив, що на підприємстві Quantum Frontline Industries він прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Під час візиту українському очільнику вдалося побачити виробничу лінію і перший політ безпілотника.

Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська,

– зауважив президент.

Глава держави наголосив, що Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. І сьогодні ця лінія працює, перша в Німеччині.

"Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів", – підкреслив Зеленський.

Зеленський відвідав спільне німецько-українське підприємство із виробництва дронів / Відео з акаунту президента України у соцмережі Х

Він також висловив вдячність німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Президент сказав, що Україна завжди готова ділитися досвідом, який здобула, захищаючи життя.

Що ще сказав президент про оборонну співпрацю з Німеччиною?

Володимир Зеленський у ще одному дописі зауважив, що Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Глава держави також вважає, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки.

Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну. Але ми готові ділитися ним, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу, і, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами,

– написав український очільник.

Він також наголосив, що Україна може ділитися власним досвідом в оборонній сфері.

"І я радий, що під час цієї Мюнхенської конференції з питань безпеки ми відкриваємо спільне виробництво. І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра", – резюмував Зеленський.

Що відомо про візит Зеленського до Мюнхена?