Уже виробляє дрони для ЗСУ: Зеленський відвідав перше німецько-українське оборонне підприємство
- Володимир Зеленський відвідав перше спільне німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries, яке виробляє дрони для Сил оборони України.
- Президент оголосив про відкриття 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів до кінця року та підкреслив важливість оборонної співпраці з Німеччиною.
Володимир Зеленський під час візиту до Мюнхена 13 лютого відвідав перше спільне німецько-українське підприємство. Воно вже виробляє дрони для потреб Сил оборони.
Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.
Що Зеленський побачив на підприємстві з виробництва дронів?
Володимир Зеленський зазначив, що на підприємстві Quantum Frontline Industries він прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Під час візиту українському очільнику вдалося побачити виробничу лінію і перший політ безпілотника.
Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська,
– зауважив президент.
Глава держави наголосив, що Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. І сьогодні ця лінія працює, перша в Німеччині.
"Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів", – підкреслив Зеленський.
Зеленський відвідав спільне німецько-українське підприємство із виробництва дронів / Відео з акаунту президента України у соцмережі Х
Він також висловив вдячність німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Президент сказав, що Україна завжди готова ділитися досвідом, який здобула, захищаючи життя.
Що ще сказав президент про оборонну співпрацю з Німеччиною?
Володимир Зеленський у ще одному дописі зауважив, що Європі потрібна незалежна й сильна оборонна промисловість – у партнерстві зі Сполученими Штатами. Глава держави також вважає, що Європа має бути незалежною, із сильними гарантіями безпеки.
Упевнений, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером із реальним досвідом, здобутим через цю війну – трагічну війну. Але ми готові ділитися ним, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу, і, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною та іншими європейськими країнами,
– написав український очільник.
Він також наголосив, що Україна може ділитися власним досвідом в оборонній сфері.
"І я радий, що під час цієї Мюнхенської конференції з питань безпеки ми відкриваємо спільне виробництво. І ми говоритимемо про безпеку. Наше бачення буде представлене завтра", – резюмував Зеленський.
Що відомо про візит Зеленського до Мюнхена?
Володимир Зеленський 13 лютого прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Президент України також анонсував співпрацю з Німеччиною в оборонній сфері.
Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Мюнхені, розповіла, що запланована зустріч президента з представниками німецького уряду. Окрім того, Володимир Зеленський поспілкується з опозицією Ірану.
Також держсекретар США Марко Рубіо припустив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Саме Рубіо очолює велику американську делегацію на щорічному форумі безпеки в баварській столиці.