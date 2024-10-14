Зеленський знайшов "ключі" до Трампа: його перемога на виборах не така страшна

Невідомо, хто стане наступним президентом США, однак Україні треба підтримувати зв'язки з обома кандидатами на цю посаду. Володимир Зеленський нещодавно зустрівся із Дональдом Трампом. Ця розмова між політиками сприятиме конструктивному діалогу, якщо перемогу здобудуть республіканці.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що перемога Трампа на виборах у США, ймовірно, не вплине на зменшення підтримки України. Він пояснив, що Республіканська партія неодноразово була ініціатором допомоги для нашої держави.

Дивіться також Зміна пріоритетів: що буде з допомогою Україні одразу після виборів у США

Республіканці підтримують Україну

Тарас Загородній зауважив, що значна частина республіканців є більш радикальною щодо допомоги Україні, ніж демократи. Зокрема Марк Помпео, колишній державний секретар США, писав, що необхідно зняти всі обмеження на удари по Росії та надати Україні ленд-ліз на 500 мільярдів доларів.

Президент України, під час останнього візиту до США, зустрівся із кандидатом від Республіканської партії.

Володимир Зеленський, вочевидь, знайшов правильний тон розмови із Трампом. Я думаю у них вийшла гарна бесіда і вони знайшли спільну мову,

– сказав політолог.

Він вважає, що Україні варто налагоджувати відносини не лише з кандидатами у президенти, а й з їхніми спонсорами.

Цікаво. Дональд Трамп вкотре заявив, що закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США, і зробить це за допомогою "сили та мудрості". Він підкреслив, що добре знає як Путіна, так і Зеленського, тому впевнений у своїй здатності швидко врегулювати конфлікт.

ВПК України

Тарас Загородній зауважив, що американці визнають, що частково військово-промисловий комплекс України працює краще, ніж у США. Мовиться про впровадження новітніх розробок у ВПК.

Ми (Україна – 24 Канал) повинні взаємодіяти зі світовими корпораціями та розвивати експорт військово-промислового комплексу, щоб люди заводили гроші в державу та платили податки,

– висловився він.

Політолог додав, що має бути обов'язкова умова – перш ніж продавати зброю за кордон виробники мають забезпечити потреби української армії.

Для України на наступні 20 – 30 років пріоритетом має бути армія та ВПК,

– наголосив він.

До слова, міністерство оборони Естонії розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, зокрема ракет далекої дії. Хоча в Україні діє воєнний стан, який забороняє експорт такої продукції, Ханно Певкур вважає, що це можливо, адже допоможе Києву збільшити виробництво.