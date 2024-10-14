Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що перемога Трампа на виборах у США, ймовірно, не вплине на зменшення підтримки України. Він пояснив, що Республіканська партія неодноразово була ініціатором допомоги для нашої держави.

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Республіканці підтримують Україну

Тарас Загородній зауважив, що значна частина республіканців є більш радикальною щодо допомоги Україні, ніж демократи. Зокрема Марк Помпео, колишній державний секретар США, писав, що необхідно зняти всі обмеження на удари по Росії та надати Україні ленд-ліз на 500 мільярдів доларів.

Президент України, під час останнього візиту до США, зустрівся із кандидатом від Республіканської партії.

Володимир Зеленський, вочевидь, знайшов правильний тон розмови із Трампом. Я думаю у них вийшла гарна бесіда і вони знайшли спільну мову,

– сказав політолог.

Він вважає, що Україні варто налагоджувати відносини не лише з кандидатами у президенти, а й з їхніми спонсорами.

Цікаво. Дональд Трамп вкотре заявив, що закінчить війну в Україні, якщо стане президентом США, і зробить це за допомогою "сили та мудрості". Він підкреслив, що добре знає як Путіна, так і Зеленського, тому впевнений у своїй здатності швидко врегулювати конфлікт.

ВПК України

Тарас Загородній зауважив, що американці визнають, що частково військово-промисловий комплекс України працює краще, ніж у США. Мовиться про впровадження новітніх розробок у ВПК.

Ми (Україна – 24 Канал) повинні взаємодіяти зі світовими корпораціями та розвивати експорт військово-промислового комплексу, щоб люди заводили гроші в державу та платили податки,

– висловився він.

Політолог додав, що має бути обов'язкова умова – перш ніж продавати зброю за кордон виробники мають забезпечити потреби української армії.

Для України на наступні 20 – 30 років пріоритетом має бути армія та ВПК,

– наголосив він.

До слова, міністерство оборони Естонії розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, зокрема ракет далекої дії. Хоча в Україні діє воєнний стан, який забороняє експорт такої продукції, Ханно Певкур вважає, що це можливо, адже допоможе Києву збільшити виробництво.