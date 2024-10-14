Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что победа Трампа на выборах в США, вероятно, не повлияет на уменьшение поддержки Украины. Он пояснил, что Республиканская партия неоднократно была инициатором помощи для нашего государства.

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Республиканцы поддерживают Украину

Тарас Загородний отметил, что значительная часть республиканцев является более радикальной по помощи Украине, чем демократы. В частности Марк Помпео, бывший государственный секретарь США, писал, что необходимо снять все ограничения на удары по России и предоставить Украине ленд-лиз на 500 миллиардов долларов.

Президент Украины, во время последнего визита в США, встретился с кандидатом от Республиканской партии.

Владимир Зеленский, очевидно, нашел правильный тон разговора с Трампом. Я думаю у них получилась хорошая беседа и они нашли общий язык,

– сказал политолог.

Он считает, что Украине стоит налаживать отношения не только с кандидатами в президенты, но и с их спонсорами.

Интересно. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что закончит войну в Украине, если станет президентом США, и сделает это с помощью "силы и мудрости". Он подчеркнул, что хорошо знает как Путина, так и Зеленского, поэтому уверен в своей способности быстро урегулировать конфликт.

ВПК Украины

Тарас Загородний отметил, что американцы признают, что частично военно-промышленный комплекс Украины работает лучше, чем в США. Говорится о внедрении новейших разработок в ВПК.

Мы (Украина – 24 Канал) должны взаимодействовать с мировыми корпорациями и развивать экспорт военно-промышленного комплекса, чтобы люди заводили деньги в государство и платили налоги,

– высказался он.

Политолог добавил, что должно быть обязательное условие – прежде чем продавать оружие за границу производители должны обеспечить потребности украинской армии.

Для Украины на следующие 20 – 30 лет приоритетом должна быть армия и ВПК,

– подчеркнул он.

К слову, министерство обороны Эстонии рассматривает возможность закупки оборонной продукции из Украины, в частности ракет дальнего действия. Хотя в Украине действует военное положение, который запрещает экспорт такой продукции, Ханно Певкур считает, что это возможно, ведь поможет Киеву увеличить производство.