Зеленський може вперше зустрітися з Навроцьким найближчим часом
- Президент Зеленський може зустрітися з президентом Навроцьким під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 23 – 29 вересня.
- Польський міністр Пшидач зазначив, що приміщення ООН невелике, тому короткий обмін думками між лідерами можливий.
Лідери України та Польщі можуть вперше зустрітися під час Генасамблеї ООН. Захід відбудеться у Нью-Йорку 21 – 24 вересня.
Про це повідомили у RMF24 з посиланням на міністра у справах президента Польщі Марціна Пшидача, передає 24 Канал.
Чи зустрінуться Зеленський та Навроцький?
Президент України Володимир Зеленський може зустрітися із президентом Польщі Каролем Навроцьким наступного тижня у Нью-Йорку. Там 23 – 29 вересня відбудеться сесія Генеральної Асамблеї ООН, де зберуться світові лідери.
За словами Пшидача, на полях сесії заплановані численні двосторонні та багатосторонні зустрічі. Зокрема, вже відомо, що Навроцький зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.
На запитання про можливу зустріч лідерів України та Польщі міністр відповів, що приміщення ООН невелике, тому контакти між політиками цілком можливі.
Безумовно, може відбутися хоча б короткий обмін думками та поглядами із президентом України,
– сказав Пшидач.
Що відомо про майбутню Генасамблею ООН?
Ювілейна, 80-та Генасамблея ООН відбудеться у Нью-Йорку. Для України як держави-засновниці організації ця сесія є особливо важливою.
Президент України матиме насичений графік, у межах якого запланована низка двосторонніх зустрічей з лідерами різних країн.
Раніше з'являлася інформація про можливу зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що у США Трамп почувається впевненіше й діятиме як "господар ситуації у разі зустрічі з українським лідером.