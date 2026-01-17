Зеленський підписав нові санкції: кого вони стосуються
- Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти осіб, які виправдовують агресію Росії та використовуються у пропаганді.
- До санкційного списку увійшли Павло Рожков, Дмитро Сміт, Яків Букін, а також організації "Паралімпійський комітет Росії" та "Федерація комп'ютерного спорту Росії".
Україна продовжує вводити санкції проти тих, хто продовжує підтримувати війну. У суботу, 17 січня, президент анонсував нові санкції.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Кого стосуватимуться нові санкції?
Нове рішення щодо санкцій уже підписано.
Обмеження вводяться проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді.
У санкційному списку опинилися:
- Павло Рожков – радянський та російський спортивний службовець, майстер спорту з греко-римської боротьби, член колегії міністерства спорту Росії та президент паралімпійського комітету Росії, голова профспілки працівників фізичної культури, спорту і туризму, заступник голови вищої опікунської ради всеросійської федерації спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату, заслужений тренер.
- Дмитро Сміт – один із перших російських кіберспортсменів, співзасновник і президент федерації комп'ютерного спорту Росії, організатор та головний суддя кіберспортивного турніру World Cyber Games.
- Яків Букін – боксер.
Також під обмеженнями опинилися:
- загальноросійська громадська організація "Паралімпійський комітет Росії",
- загальноросійська громадська організація "Федерація комп'ютерного спорту Росії".
Водночас Зеленський погодив і наступні санкційні кроки. Незабаром будуть відповідні рішення.
Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів,
– зазначив президент.
За його словами, пропозиції України уже зараз суттєво враховані у персональних санкціях партнерів та списках проти юридичних осіб.
Володимир Зеленський у зверненні анонсував нові кадрові зміни у сфері ППО після російських обстрілів. Їхні наслідки він обговорив із міністром оборони Федоровим.
Він подякував усім партнерам, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості щодо ввезення генераторів та іншого обладнання.
Окрім того, президент повідомив, що до США відправилася українська делегація у складі Рустема Умєрова, Кирила Буданова та Давида Арахамії. Увечері 17 січня Зеленський очікує перші доповіді щодо перемовин з американцями. Україна передасть їм всю реальну інформацію про те, що відбувається, зокрема про наслідки російських ударів.