Зеленский подписал новые санкции: кого они касаются

Украина продолжает вводить санкции против тех, кто продолжает поддерживать войну. В субботу, 17 января, президент анонсировал новые санкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Кого будут касаться новые санкции?

Новое решение по санкциям уже подписано.

Ограничения вводятся против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде.

У санкционном списке оказались:

Павел Рожков – советский и российский спортивный служащий, мастер спорта по греко-римской борьбе, член коллегии министерства спорта России и президент паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма, заместитель председателя высшего попечительского совета всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженный тренер.

Дмитрий Смит – один из первых российских киберспортсменов, соучредитель и президент федерации компьютерного спорта России, организатор и главный судья киберспортивного турнира World Cyber Games.

Яков Букин – боксер.

Также под ограничениями оказались:

общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России",

общероссийская общественная организация "Федерация компьютерного спорта России".

Также Зеленский согласовал и следующие санкционные шаги. Вскоре будут соответствующие решения.

Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но украинских санкционных решений в списках партнеров,

– отметил президент.

По его словам, предложения Украины уже сейчас существенно учтены в персональных санкциях партнеров и списках против юридических лиц.