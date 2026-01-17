Зеленский подписал новые санкции: кого они касаются
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против лиц, которые оправдывают агрессию России и используются в пропаганде.
- В санкционный список вошли Павел Рожков, Дмитрий Смит, Яков Букин, а также организации "Паралимпийский комитет России" и "Федерация компьютерного спорта России".
Украина продолжает вводить санкции против тех, кто продолжает поддерживать войну. В субботу, 17 января, президент анонсировал новые санкции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Смотрите также Могло нарушить санкции: в Италии задержали судно, перевозившее металлы из России
Кого будут касаться новые санкции?
Новое решение по санкциям уже подписано.
Ограничения вводятся против тех, кто оправдывает агрессию и используется Россией в пропаганде.
У санкционном списке оказались:
- Павел Рожков – советский и российский спортивный служащий, мастер спорта по греко-римской борьбе, член коллегии министерства спорта России и президент паралимпийского комитета России, председатель профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма, заместитель председателя высшего попечительского совета всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженный тренер.
- Дмитрий Смит – один из первых российских киберспортсменов, соучредитель и президент федерации компьютерного спорта России, организатор и главный судья киберспортивного турнира World Cyber Games.
- Яков Букин – боксер.
Также под ограничениями оказались:
- общероссийская общественная организация "Паралимпийский комитет России",
- общероссийская общественная организация "Федерация компьютерного спорта России".
Также Зеленский согласовал и следующие санкционные шаги. Вскоре будут соответствующие решения.
Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но украинских санкционных решений в списках партнеров,
– отметил президент.
По его словам, предложения Украины уже сейчас существенно учтены в персональных санкциях партнеров и списках против юридических лиц.
Владимир Зеленский в обращении анонсировал новые кадровые изменения в сфере ПВО после российских обстрелов. Их последствия он обсудил с министром обороны Федоровым.
Он поблагодарил всех партнеров, которые сейчас готовы помогать Украине с оборудованием. Есть договоренности по ввозу генераторов и другого оборудования.
Кроме того, президент сообщил, что в США отправилась украинская делегация в составе Рустема Умерова, Кирилла Буданова и Давида Арахамии. Вечером 17 января Зеленский ожидает первые доклады о переговорах с американцами. Украина передаст им всю реальную информацию о том, что происходит, в частности о последствиях российских ударов.