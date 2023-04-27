Що означають заяви Сі в розмові з Зеленським: аналіз ISW

У середу, 26 квітня, український лідер поспілкувався телефоном з Сі Цзіньпіном. В ISW проаналізували заяви глави КНР.

У розмові з Зеленським Сі зазначив, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є основою українсько-китайських відносин. Аналітики розповіли, що саме може означати така заява.

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ISW проаналізували заяви лідера КНР

Заява Сі Цзіньпіна чітко виразила позицію Китаю щодо незалежності України, відкинувши заяви посла Китаю у Франції від 22 квітня про те, що пострадянським державам бракує основи для суверенітету,

– зазначили в ISW.

Також в американському Інституті вивчення війни додали, що як український, так і китайський уряди "зачитують" розмову, згадуючи можливу роль Китаю в переговорах щодо ядерних питань.

"Прохолодна відповідь Росії на заклик Зеленського та Сі, ймовірно, є ще одним доказом невдоволення Росії небажанням Китаю встановити двостороннє партнерство без обмежень. Однак незрозуміло, чи дії Китаю відповідають китайській риториці. Згідно із заявами уряду США та журналістськими розслідуваннями, Китай може надавати Росії несмертельну військову допомогу", – підсумували в ISW.

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Короткі підсумки розмови Зеленського з Сі