Що означають заяви Сі в розмові з Зеленським: аналіз ISW
Джерело:ISW
У середу, 26 квітня, український лідер поспілкувався телефоном з Сі Цзіньпіном. В ISW проаналізували заяви глави КНР.
У розмові з Зеленським Сі зазначив, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є основою українсько-китайських відносин. Аналітики розповіли, що саме може означати така заява.
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ISW проаналізували заяви лідера КНР
Заява Сі Цзіньпіна чітко виразила позицію Китаю щодо незалежності України, відкинувши заяви посла Китаю у Франції від 22 квітня про те, що пострадянським державам бракує основи для суверенітету,
– зазначили в ISW.
Також в американському Інституті вивчення війни додали, що як український, так і китайський уряди "зачитують" розмову, згадуючи можливу роль Китаю в переговорах щодо ядерних питань.
"Прохолодна відповідь Росії на заклик Зеленського та Сі, ймовірно, є ще одним доказом невдоволення Росії небажанням Китаю встановити двостороннє партнерство без обмежень. Однак незрозуміло, чи дії Китаю відповідають китайській риториці. Згідно із заявами уряду США та журналістськими розслідуваннями, Китай може надавати Росії несмертельну військову допомогу", – підсумували в ISW.
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Короткі підсумки розмови Зеленського з Сі
- У день розмови з Президентом України Китай оголосив, що направить свого представника з візитом до нашої та інших країн для консультацій щодо врегулювання "конфлікту" (так Китай називає повномасштабну війну, яку розв'язала Росія).
- Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї.
- Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що розмова двох лідерів була конструктивною. Та додав, що Зеленський в цілому нею задоволений. Сам факт переговорів був важливим, адже він відновив діалог між державами. Ба більше, може ознаменувати розвиток українсько-китайських відносин.