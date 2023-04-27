Что означают заявления Си в разговоре с Зеленским: анализ ISW

В среду, 26 апреля, украинский лидер пообщался по телефону с Си Цзиньпином. В ISW проанализировали заявления главы КНР.

В разговоре с Зеленским Си отметил, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является основой украинско-китайских отношений. Аналитики рассказали, что именно может означать такое заявление.

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ISW проанализировали заявления лидера КНР

Заявление Си Цзиньпина четко выразило позицию Китая относительно независимости Украины, отвергнув заявления посла Китая во Франции от 22 апреля о том, что постсоветским государствам не хватает основ для суверенитета,

– отметили в ISW.

Также в американском Институте изучения войны добавили, что как украинское, так и китайское правительства "зачитывают" разговор, вспоминая возможную роль Китая в переговорах по ядерным вопросам.

"Прохладный ответ России на призыв Зеленского и Си, вероятно, является еще одним доказательством недовольства России нежеланием Китая установить двустороннее партнерство без ограничений. Однако непонятно, соответствуют ли действия Китая китайской риторике. Согласно заявлениям правительства США и журналистским расследованиям, Китай может предоставлять России несмертельную военную помощь", – подытожили в ISW.

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Краткие итоги разговора Зеленского с Си