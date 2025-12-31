Добре знають один одного, проте є один нюанс: Зеленський висловився про відносини з Трампом

Володимир Зеленський чесно прокоментував відносини з Дональдом Трампом. Упродовж року вони дещо "еволюціонували".

Втім, у лідерів усе ж залишаються розбіжності щодо ставлення до російського президента Путіна. Відповідну думку він висловив під час інтерв'ю для програми Special Report на телеканалі Fox News, передає 24 Канал.

Як президент України оцінює відносини з Трампом?

Відповідаючи на запитання ведучого Брета Байєра про те, хто саме намагався переконати співрозмовника у власному баченні миру – він чи Трамп, український президент відреагував із гумором: "А хто взагалі може його переконати?".

Після жарту Зеленський підкреслив, що розмова між лідерами була відвертою та без зайвих формальностей.

Ми можемо лише спілкуватися. І, на мою думку, це добре, що між нами відбувся дуже відкритий діалог і що ми вже добре знаємо один одного,

– наголосив глава держави.

Коли ведучий зауважив, що їхні відносини пройшли певну трансформацію, Зеленський погодився з цим твердженням, кілька разів підтвердивши, що саме так воно і є.

Що стає на заваді повному взаєморозумінню між президентами?

Водночас у розмові з Fox News Зеленський відверто заявив, що не довіряє російському президенту Володимиру Путіну та не сприймає серйозно його заяви про мирні наміри чи нібито зацікавленість в успішній Україні.

Він (Путін – 24 Канал) не хоче успіху для України… Він може сказати такі слова президенту Трампу, я вірю в це, але це неправда,

– сказав президент України.

Зазначимо, що ця заява прозвучала на тлі слів Дональда Трампа, сказаних під час спільної пресконференції. Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої участі Росії у відбудові України, американський президент зазначив, що Росія буцімто допомагатиме відновленню України й хоче, щоб вона була успішною.

Після цих слів Трампа реакція Зеленського виглядала розгубленою, що лише підкреслило: попри загальне потепління у взаєминах між президентами України та США, принципові розбіжності в оцінці справжніх намірів Кремля між Києвом і Вашингтоном усе ще зберігаються.

