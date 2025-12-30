Варто нагадати, що цей день стане 1407-м днем повномасштабної війни Росії проти України. Коли та де можна буде подивитися новорічне звернення президента Володимира Зеленського – розповідає 24 Канал.

До теми Зі світлом чи графіками: чи дають втішний прогноз енергетики на новорічну ніч

Коли приблизно почнеться новорічне звернення Зеленського?

Новорічне привітання Володимира Зеленського покажуть на більшості українських телеканалів за кілька хвилин до півночі. Щоб не пропустити звернення президента, варто вмикати потрібний канал орієнтовно о 23:40 – 23:45.

Звернення українського лідера покажуть в етері Національного телемарафону "Єдині новини" та на каналах, що беруть у ньому участь. Також відео транслюватимуть в етері низка каналів.

Більшість українських телеканалів уже опублікували графік, коли буде новорічне звернення Володимира Зеленського.

Зокрема:

1+1 – 23:40;

СТБ – 23:45;

ТЕТ – 23:40;

Новий канал – 23:45;

5 канал – 23:45;

Перший канал Суспільного мовлення та регіональні канали Суспільного – 23:40;

М1 – 23:40;

ICTV – 23:40;

2+2 – 23:40;

НТН – 23:40

Новорічне привітання президента України у текстовому варіанті можна буде також прочитати на сайті 24 Каналу, а саму трансляцію подивитися на ютубі 24 Каналу, а також у телеграм-каналі.

Де ще можна буде знайти відео із привітанням президента?

Також привітання президента Зеленського з новим 2026 роком буде транслюватися через офіційні акаунти в соціальних мережах:

Ютуб-канал Офісу Президента;

Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського;

Фейсбук-сторінка Офісу Президента;

Телеграм Володимира Зеленського

Зверніть увагу! Щоб не пропустити звернення, радимо заздалегідь увімкнути потрібний канал чи відкрити потрібну сторінку у соціальних мережах, особливо якщо плануєте дивитися на комп'ютері чи ноутбуці. Через велике навантаження онлайн-платформи в цей час можуть працювати з перебоями.