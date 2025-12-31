Хорошо знают друг друга, однако есть один нюанс: Зеленский высказался об отношениях с Трампом

Владимир Зеленский честно прокомментировал отношения с Дональдом Трампом. В течение года они несколько "эволюционировали".

Впрочем, у лидеров все же остаются разногласия по отношению к российскому президенту Путину. Соответствующее мнение он высказал во время интервью для программы Special Report на телеканале Fox News, передает 24 Канал.

Как президент Украины оценивает отношения с Трампом?

Отвечая на вопрос ведущего Брета Байера о том, кто именно пытался убедить собеседника в собственном видении мира – он или Трамп, украинский президент отреагировал с юмором: "А кто вообще может его убедить?".

После шутки Зеленский подчеркнул, что разговор между лидерами был откровенным и без лишних формальностей.

Мы можем только общаться. И, по моему мнению, это хорошо, что между нами состоялся очень открытый диалог и что мы уже хорошо знаем друг друга,

– подчеркнул глава государства.

Когда ведущий заметил, что их отношения прошли определенную трансформацию, Зеленский согласился с этим утверждением, несколько раз подтвердив, что именно так оно и есть.

Что мешает полному взаимопониманию между президентами?

В то же время в разговоре с Fox News Зеленский откровенно заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину и не воспринимает серьезно его заявления о мирных намерениях или якобы заинтересованность в успешной Украине.

Он (Путин – 24 Канал) не хочет успеха для Украины... Он может сказать такие слова президенту Трампу, я верю в это, но это неправда,

– сказал президент Украины.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне слов Дональда Трампа, сказанных во время совместной пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистов о возможном участии России в восстановлении Украины, американский президент отметил, что Россия якобы будет помогать восстановлению Украины и хочет, чтобы она была успешной.

После этих слов Трампа реакция Зеленского выглядела растерянной, что лишь подчеркнуло: несмотря на общее потепление во взаимоотношениях между президентами Украины и США, принципиальные разногласия в оценке истинных намерений Кремля между Киевом и Вашингтоном все еще сохраняются.

