Зеленський провів переговори з Кушнером і Віткоффом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили подальшу роботу над мирними ініціативами.

Про що Зеленський говорив з Віткоффом і Кушнером?

Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними,

– зазначив президент.

Разом із Зеленським на переговорах були Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило та Олександр Бевз. Умєров поговорить з Віткоффом та Кушнером окремо пізніше цього дня.

Зеленський також у відповідь привітав президента США Дональда Трампа та його родину з Різдвом.