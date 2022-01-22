Зеленський розповів голові Єврокомісії про загрози, які створює "Північний потік-2"
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він вчергове привернув увагу до російського "Північного потоку-2" та нагадав, які загрози він може створити.
Під час розмови український президент наголосив, що російський газопровід створює загрози не лише для України, але й всієї Європи.
Важливо Німеччина не збирається платити компенсацію, якщо "Північний потік-2" не сертифікують
Про "Північний потік-2" політики згадали, коли говорили про поточні виклики для європейської енергетичної безпеки. У цьому контексті вони обговорили підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, про який було домовлено під час спілкування у листопаді.
Також Зеленський проінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Президент подякував очільниці Єврокомісії за:
- послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави,
- а також чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС щодо Росії.
Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту. Президент України подякував Президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку ЄС надає нашій державі. Було обговорено напрями розширення подальшої фінансової допомоги Україні з боку ЄС.
Що варто знати про "Північний потік-2"
- Кремль збудував "Північний потік-2" в обхід України. У листопаді 2021 року Німеччина призупинила процес сертифікації російського газогону "Північний потік-2". У регуляторі пояснили, що процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії.
- У грудні 2021 року німецький віцеканцлер Роберт Хабек підтримав рішення не втручатися у затвердження "Північного потоку-2". Однак він не заперечив, що проєкт можуть зупинити у випадку агресії Росії.
- Аби газопровід запрацював, він має пройти сертифікацію. У Міністерстві енергетики заявили, що Україну запросять до цього процесу. Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.
- Попри те, що сертифікація газогону наразі зупинена, його наповнюють газом. Другу нитку заповнюватимуть поступово.
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