Зеленский рассказал главе Еврокомиссии об угрозах, которые создает "Северный поток-2"

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он в очередной раз привлек внимание к российскому "Северному потоку-2" и напомнил, какие угрозы он может создать.

Во время разговора украинский президент отметил, что российский газопровод создает угрозы не только для Украины, но и всей Европы.

Важно Германия не собирается платить компенсацию, если "Северный поток-2" не сертифицируют

О "Северном потоке-2" политики вспомнили, когда говорили о текущих вызовах для европейской энергетической безопасности. В этом контексте они обсудили подготовку к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором было договорено во время общения в ноябре.

Также Зеленский проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ. Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за:

последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства,

а также четкую позицию относительно необходимости усиления санкций ЕС в отношении России.

Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта. Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает нашему государству. Были обсуждены направления расширения дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны ЕС.

Что стоит знать о "Северном потоке-2"

Кремль построил "Северный поток-2" в обход Украины. В ноябре 2021 года Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2". В регуляторе пояснили, что процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании.

В декабре 2021 года немецкий вице-канцлер Роберт Хабек поддержал решение не вмешиваться в утверждение "Северного потока-2". Однако он не возразил, что проект могут остановить в случае агрессии России.

Чтобы газопровод заработал, он должен пройти сертификацию. В Министерстве энергетики заявили, что Украину пригласят к этому процессу. Это произойдет, когда соответствующий вопрос будет рассматривать Еврокомиссия.

Несмотря на то, что сертификация газопровода пока остановлена, его наполняют газом. Вторую нитку заполнять постепенно.

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