Або залишилось трішки, або працюватимемо далі: Зеленський про кінець війни в Україні

До завершення війни в Україні або залишився невеликий крок, або тривалі перемовини з союзниками. Зеленський наголосив, що питання територій може вирішитись лише на зустрічі лідерів країн.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю Český rozhlas Plus.

Що сказав Зеленський про завершення війни?

Володимир Зеленський у розмові підкреслив, що остання миля перемовин надзвичайно складна.

Я не знаю, коли кінець війни: або доведеться ще працювати з багатьма країнами, або реально залишилось зовсім трішечки,

– Зеленський.

За словами президента, Україна досі розраховує на підписання гарантій безпеки від США та Європи – відповідні документи вже майже готові. Крім того, вони потребують погодження парламентом та Конгресом США відповідно.

Гарантії безпеки є важливими у контексті відновлення України після завершення війни. Вони мають велике значення для українців, США, країн ЄС, а також для бізнесу. За словами Зеленського, інвестори мають розуміти, що існують міцні гарантії, що на Україну не нападуть знову. Також лідер зазначив, що над економічним пакетом варто іще працювати.

Зеленський наголосив, що 20-пунктний план завершення війни в Україні включає болючі питання щодо територій, втім лише лідери держав можуть увалювати остаточні рішення щодо них.

"Питання територій вирішиться лише на моїй зустрічі з Путіним", – додав глава держави.

Які пункти мирного плану досі залишаються спірними?