Ми хочемо миру, Путін – ні, – Зеленський заявив, що Україна бажає переговорів із Росією
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Володимиром Путіним з метою встановлення миру.
- Зеленський та Дональд Трамп обговорюють кроки для підштовхування Путіна до переговорів.
Президент Володимир Зеленський знову заявив, що Україна готова до будь якого формату переговорів з російським лідером Володимиром Путіним. Він заявив, що Україні потрібен мир.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського на зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Що сказав Зеленський про можливу зустріч з Володимиром Путіним?
Володимир Зеленський зауважив, що йому байдуже, чи будуть переговори з Путіним будуть лише між ними двома, чи доєднається третя сторона. Однак ця зустріч має відбутися спочатку, перед припиненням вогню. Зеленський підкреслив, що Україна, на відміну від Кремля, хоче встановити мир.
Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін – ні,
– сказав український лідер.
Разом з Дональдом Трампом Володимир Зеленський обговорить кроки, що дозволять ефективно підштовхнути російського президента до переговорів.
До слова, президент Трамп особисто вірить у те, що Путіна можливо схилити до завершення війни. Він знає, що Зеленський так само бажає провести ці переговори.
Під час майбутньої зустрічі з Володимиром Путнім Дональд Трамп матиме нагоду розповісти йому про важливість зустрічі з Зеленським. Українського президента на саміті в Будапешті не буде, однак Трамп обіцяє підтримувати зв'язок з ним та оперативно повідомляти про хід та результати переговорів.
Україна вже не вперше виявляє ініціативу для переговорів з Путіним
Нещодавно Володимир Зеленський заявляв, що якщо Росія не погодиться на зустріч або не припинить вогонь, то проти Кремля будуть нові санкції. За словами президента, саме українська сторона проявляє ініціативу для зустрічі.
Зеленський говорив, що готовий зустрітися з Путіним та Трампом без жодних попередніх умов.
Кремль, своєю чергою, запропонував спершу двосторонню зустріч (Україна – Росія), а вже потім – тристоронню.
Володимир Путін раніше говорив, що Україні та Росії "потрібен тривалий і міцний мир на добрих базових засадах, які задовольняли б і Росію, і Україну".