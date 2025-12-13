Укр Рус
13 грудня, 09:55
Вночі на Буковині стався землетрус

Надія Батюк
Основні тези
  • У Чернівецькій області 13 грудня 2025 року зареєстровано землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера.
  • Землетрус стався в Дністровському районі на глибині 3 кілометри та класифікується як ледве відчутний.

У Чернівецькій області вночі 13 грудня 2025 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус. Його магнітуда становила 2,5 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Буковині?

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався в Дністровському районі Чернівецької області, (Сокирянська територіальна громада) близько 03:40 на глибині 3 кілометрів. 

Варто зауважити, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

