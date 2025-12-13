Вночі на Буковині стався землетрус

У Чернівецькій області вночі 13 грудня 2025 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус. Його магнітуда становила 2,5 за шкалою Ріхтера.

Що відомо про землетрус на Буковині?

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався в Дністровському районі Чернівецької області, (Сокирянська територіальна громада) близько 03:40 на глибині 3 кілометрів.

Варто зауважити, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

Де ще у світі фіксували землетруси?