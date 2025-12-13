Вночі на Буковині стався землетрус
- У Чернівецькій області 13 грудня 2025 року зареєстровано землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера.
- Землетрус стався в Дністровському районі на глибині 3 кілометри та класифікується як ледве відчутний.
У Чернівецькій області вночі 13 грудня 2025 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус. Його магнітуда становила 2,5 за шкалою Ріхтера.
Дивіться також Поблизу Севастополя стався землетрус: чи є постраждалі
Що відомо про землетрус на Буковині?
За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався в Дністровському районі Чернівецької області, (Сокирянська територіальна громада) близько 03:40 на глибині 3 кілометрів.
Варто зауважити, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.
Де ще у світі фіксували землетруси?
Ввечері 11 грудня зареєстрували землетрус в Тернопільській області, Чортківському районі, Мельнице-Подільської ТГ. Його магнітуда була 2,9 (за шкалою Ріхтера). Землетрус зафіксували на глибині 3 кілометрів. За класифікацією він відноситься до відчутних.
12 грудня біля узбережжя префектури Аоморі на північному сході Японії стався землетрус. Попередньо його магнітуду оцінюють у 6,7.
На початку листопада землетрус магнітудою 6,3 стався в Афганістані. Тоді щонайменше 20 людей загинули й понад 320 були поранені.