Ночью на Буковине произошло землетрясение
- В Черновицкой области 13 декабря 2025 года зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.
- Землетрясение произошло в Днестровском районе на глубине 3 километра и классифицируется как еле ощутимое.
В Черновицкой области ночью 13 декабря 2025 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение. Его магнитуда составила 2,5 по шкале Рихтера.
Что известно о землетрясении на Буковине?
По данным Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в Днестровском районе Черновицкой области, (Сокирянская территориальная община) около 03:40 на глубине 3 километров.
Стоит заметить, что по классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.
Где еще в мире фиксировали землетрясения?
Вечером 11 декабря зарегистрировали землетрясение в Тернопольской области, Чертковском районе, Мельнице-Подольской ТГ. Его магнитуда была 2,9 (по шкале Рихтера). Землетрясение зафиксировали на глубине 3 километров. По классификации оно относится к ощутимым.
12 декабря у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло землетрясение. Предварительно его магнитуду оценивают в 6,7.
В начале ноября землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане. Тогда по меньшей мере 20 человек погибли и более 320 были ранены.