13 декабря, 09:55
Ночью на Буковине произошло землетрясение

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • В Черновицкой области 13 декабря 2025 года зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.
  • Землетрясение произошло в Днестровском районе на глубине 3 километра и классифицируется как еле ощутимое.

В Черновицкой области ночью 13 декабря 2025 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение. Его магнитуда составила 2,5 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении на Буковине?

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в Днестровском районе Черновицкой области, (Сокирянская территориальная община) около 03:40 на глубине 3 километров.

Стоит заметить, что по классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.

Где еще в мире фиксировали землетрясения?