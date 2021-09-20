Землетрус на Донеччині: вперше за рік струсонуло Добропілля

Головний центр спеціального контролю 19 вересня о 5:21 ранку зареєстрував землетрус у Донецькій області. Востаннє цю територію "трусило" 7 серпня 2020 року, і магнітуда була трохи меншою.

За даними фахівців, зафіксований 19 вересня землетрус мав магнітуду 3,3. Водночас останній землетрус у 2020 році зареєстрували з магнітудою 2,9.

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На Донеччині стався землетрус

В епіцентрі землетрусу опинився Добропільський район на Донеччині. Точне місце розташоване за 12 кілометрів на південний захід від райцентру. Однак загрози для населення внаслідок виникнення сейсмічних хвиль не було.



Епіцентр землетрусу – за 12 кілометрів від Добропілля / Скриншот із сайту ГЦСК

Згідно з мапою Центру, найближче до епіцентру розташоване село Шилівка. Відчути сейсмічні поштовхи могли також жителі Мирного, Василівки, Юр'ївки, Кам'янки та сусідніх населених пунктів.



Найближче до епіцентру розташоване село Шилівка / Скриншот із сайту ГЦСК

У ГЦСК повідомили, що його могли відчути окремі люди в приміщеннях. Найбільш чутливими до струсів земної кори є люди, що перебувають в стані спокою та мешкають на верхніх поверхах.

Техногенний землетрус на Донбасі

Магнітуда землетрусу – це умовна величина, що характеризує енергію, яка виділяється під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль. Її обчислюють за записами коливань, які реєструють спеціальні прилади-сейсмографи.

Ще у 2019 році журналіст Денис Казанський наголошував, що тимчасово окуповані території Донецької області страждають не лише від бойовиків, але й від землетрусів. Причиною останніх могли слугувати штучні затоплення шахт з боку проросійських окупантів.

Зокрема на підземні поштовхи з 2018 року скаржилися мешканці селища Об'єднане неподалік від Макіївки. Окупанти заявили, що вибухові роботи в шахтах не мають відношення до струсів землі.

Однак, за словами Казанського, найімовірніше, це були таки техногенні землетруси. Про наслідки затоплення шахт у вигляді землетрусів періодично писали в мережі ще до початку російсько-української війни.

Про те, що техногенні землетруси можливі, свідчить 8-бальний землетрус у Індії, який трапився під час спорудження водосховища Койна. Тоді загинуло 177 людей.

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