Землетрясение на Донетчине: впервые за год встряхнуло Доброполье

Главный центр специального контроля 19 сентября в 5:21 утра зарегистрировал землетрясение в Донецкой области. Последний раз эту территорию "трясло" 7 августа 2020 года, и магнитуда была несколько меньше.

По данным специалистов, зафиксированное 19 сентября землетрясение имело магнитуду 3,3. В то же время последнее землетрясение в 2020 году зарегистрировали с магнитудой 2,9.

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В Донецкой области произошло землетрясение

В эпицентре землетрясения оказался Добропольский район Донецкой области. Точное место расположено в 12 километрах к юго-западу от райцентра. Однако угрозы для населения в результате возникновения сейсмических волн не было.



Эпицентр землетрясения – в 12 километрах от Доброполья / Скриншот с сайта ГЦСК

Согласно карте Центра, ближе всего к эпицентру находится село Шиловка. Почувствовать сейсмические толчки могли также жители Мирного, Васильевки, Юрьевки, Каменки и соседних населенных пунктов.



Ближе всего к эпицентру находится село Шиловка / Скриншот с сайта ГЦСК

В ГЦСК сообщили, что его могли почувствовать отдельные люди в помещениях. Наиболее чувствительными к сотрясениям земной коры являются люди, которые находятся в состоянии покоя и живут на верхних этажах.

Техногенное землетрясение на Донбассе

. Магнитуда землетрясения – это условная величина, характеризующая энергию, которая выделяется во время землетрясения в виде сейсмических волн. Ее вычисляют по записям колебаний, которые регистрируют специальные приборы-сейсмографы.

Еще в 2019 году журналист Денис Казанский отмечал, что временно оккупированные территории Донецкой области страдают не только от боевиков, но и от землетрясений. Причиной последних могли служить искусственные затопления шахт со стороны пророссийских оккупантов.

В частности, на подземные толчки с 2018 года жаловались жители поселка Объединенное неподалеку от Макеевки. Оккупанты заявили, что взрывные работы в шахтах не имеют отношения к сотрясениям земли.

Однако, по словам Казанского, скорее всего, это были таки техногенные землетрясения. О последствиях затопления шахт в виде землетрясений периодически писали в сети еще до начала российско-украинской войны.

О том, что техногенные землетрясения возможны, свидетельствует 8-балльное землетрясение в Индии, который произошел при сооружении водохранилища Койна. Тогда погибли 177 человек.

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