Потужний землетрус дістався і Росії. 7 лютого поштовхи зафіксували біля Курильських островів.

Магнітуда землетрусу – 5,8. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Землетрус дістався і Росії

Як стало відомо, 7 лютого у Тихому океані біля Курильських островів зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.

Глибина 42 кілометри, магнітуда 5,8,

– зазначили у геофізичній службі РАН.



Біля Курильських островів зафіксували землетрус / Карта

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Наслідки землетрусу дійшли до Багдаду, куди поїхав Лавров

Курильські острови адміністративно є частиною Сахалінської області Росії. Охоплюють 20 великих і понад 30 дрібних островів, які поділяються на Велику Курильську гряду та Малу Курильську гряду.

6 лютого землетрус відчувався у Багдаді. Там зараз перебуває з візитом глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Він мав зустрітися з президентом Іраку Абдул Латіфом Рашидом, прем'єр-міністром країни Мухаммедом ас-Судані та іншими іракськими політиками.

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