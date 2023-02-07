Мгновенная карма: землетрясение добралось и до России
Мощное землетрясение добралось и до России. 7 февраля толчки зафиксировали возле Курильских островов.
Магнитуда землетрясения – 5,8. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Кстати "Наказание за помощь Украине": россияне цинично радуются смертельному землетрясению в Турции
Землетрясение добралось и до России
Как стало известно, 7 февраля в Тихом океане возле Курильских островов зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.
Глубина 42 километра, магнитуда 5,8,
– отметили в геофизической службе РАН.
Возле Курильских островов зафиксировали землетрясение / Карта
Теперь интересно, дойдут ли землетрясения до крупных городов России...Обратите внимание! Курильские острова административно являются частью Сахалинской области России. Охватывают 20 крупных и более 30 мелких островов, которые делятся на Большую Курильскую гряду и Малую Курильскую гряду.
Последствия землетрясения дошли до Багдада, куда поехал Лавров
6 февраля землетрясение чувствовалось в Багдаде. Там сейчас находится с визитом глава МИД России Сергей Лавров. Он должен был встретиться с президентом Ирака Абдул Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками.
Трагедия в Турции и Сирии: что известно
- На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8.
- На сирийской стороне границы землетрясение разрушило контролируемые оппозицией регионы.
- По состоянию на 7 февраля количество раненых в двух странах возросло до 19 245 человек, погибших – до 4 214 человек.
- В ВОЗ предупреждают, что цифры погибших, вероятно, возрастут в восемь раз, поскольку спасатели найдут больше жертв под завалами.
- Из-под завалов достали чудом выжившего 3-летнего мальчика. Миран находился под завалами дома более 20 часов.
- В Турции разыскали шесть украинцев, не выходивших на связь после мощного землетрясения. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
- Украинка, пережившая землетрясение в Турции, рассказала, что было две мощные волны землетрясения. Третья была несколько слабее. В перерыве между тряской она успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами.
- В Турции люди, пытающиеся покинуть пострадавшие от землетрясения регионы, создали пробки на дорогах, препятствуя усилиям аварийных бригад, пытающихся добраться до пострадавших районов.
- Кстати, землетрясение 6 февраля стало крупнейшим бедствием в стране с 1939 года.