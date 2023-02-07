Мощное землетрясение добралось и до России. 7 февраля толчки зафиксировали возле Курильских островов.

Магнитуда землетрясения – 5,8. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Землетрясение добралось и до России

Как стало известно, 7 февраля в Тихом океане возле Курильских островов зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

Глубина 42 километра, магнитуда 5,8,

– отметили в геофизической службе РАН.



Возле Курильских островов зафиксировали землетрясение / Карта

Теперь интересно, дойдут ли землетрясения до крупных городов России...

Последствия землетрясения дошли до Багдада, куда поехал Лавров

Курильские острова административно являются частью Сахалинской области России. Охватывают 20 крупных и более 30 мелких островов, которые делятся на Большую Курильскую гряду и Малую Курильскую гряду.

6 февраля землетрясение чувствовалось в Багдаде. Там сейчас находится с визитом глава МИД России Сергей Лавров. Он должен был встретиться с президентом Ирака Абдул Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками.

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