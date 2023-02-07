Магнітуда землетрусу – 5,8. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Землетрус дістався і Росії
Як стало відомо, 7 лютого у Тихому океані біля Курильських островів зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.
Глибина 42 кілометри, магнітуда 5,8,
– зазначили у геофізичній службі РАН.
Біля Курильських островів зафіксували землетрус / Карта
Тепер цікаво, чи дійдуть землетруси до великих міст Росії…
Наслідки землетрусу дійшли до Багдаду, куди поїхав Лавров
6 лютого землетрус відчувався у Багдаді. Там зараз перебуває з візитом глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Він мав зустрітися з президентом Іраку Абдул Латіфом Рашидом, прем'єр-міністром країни Мухаммедом ас-Судані та іншими іракськими політиками.
Трагедія у Туреччині та Сирії: що відомо
- На південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8.
- На сирійському боці кордону землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони.
- Станом на 7 лютого загалом кількість поранених у двох країнах зросла до 19 245 осіб, загиблих – до 4 214 осіб.
- У ВООЗ попереджають, що цифри загиблих, ймовірно, зростуть у вісім разів, оскільки рятувальники знайдуть більше жертв під завалами.
- З-під завалів дістали 3-річного хлопчика, який дивом вижив. Міран перебував під завалами будинку понад 20 годин.
- У Туреччині розшукали шість українців, які не виходили на зв'язок після потужного землетрусу. Вони перебувають у задовільному стані.
- Українка, яка пережила землетрус у Туреччині, розповіла, що було дві потужні хвилі землетрусу. Третя була дещо слабша. У перерві між трусінням вона встигла забігти у квартиру по мобільний телефон та документи.
- У Туреччині люди, які намагаються покинути постраждалі від землетрусу регіони, спричинили затори на дорогах, перешкоджаючи зусиллям аварійних бригад, які намагаються дістатися до постраждалих районів.
- До речі, землетрус 6 лютого став найбільшим лихом у країні від 1939 року.