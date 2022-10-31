Досвід такий уже є: чи можуть кораблі НАТО супроводжувати вантажі в Чорному морі
Росія "вийшла" із угоди про експорт зерна. Тепер країна-агресорка знову хоче шантажувати голодом увесь світ. Слід зазначити, що військовий супровід суден із зерном у Чорному морі, теоретично можна влаштувати
Про це 24 каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук. Він також зазначив, що вже був досвід, коли у 80-ті роки американці організовували супровід танкерів у Аравійській затоці.
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Але, за словами Харука, тут ми стикаємось зі значними проблемами, які стосуються правових аспектів. Оскільки кораблі не чорноморських країн, можуть перебувати у Чорному морі досить обмежений час.
Також можуть стати на заваді політичні аспекти – наскільки країни Заходу готові безпосередньо залучати свої військово-морські сили, аби супроводжувати ці зернові конвої,
– зазначає він.
За словами фахівця, небезпека з боку Росії зараз трохи перебільшена, бо кораблі країни-агресорки зараз фактично "загнані" до бухт. Тож залишається лише гадати, чи наважаться на Заході на такий крок.
Детальніше про зрив росіянами "зернової угоди": дивіться відео
Росія та угоди з експорту зерна: дивіться відео
- У Росії заявили, що припиняють участь у зерновій угоді. Причиною стали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію. Однак у ЗСУ не підтвердили своєї причетності до атаки.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на дії країни-агресорки. Він заявив, що це було цілком передбачувано і відповідне рішення Росія ухвалила ще раніше для того, щоб загострити продовольчу кризу.
- Після призупинення зернової угоди в Кремлі видали нову цинічну заяву. Мовляв, Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією. І нібито в найближчі 4 місяці країна-агресорка може безплатно поставити до 500 тисяч тонн зерна найбіднішим країнам.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що через дії росіян з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії.