Опыт такой уже есть: могут ли корабли НАТО сопровождать грузы в Черном море

Россия "вышла" из соглашения по экспорту зерна. Теперь страна-агрессор снова хочет шантажировать голодом весь мир. Следует отметить, что военное сопровождение судов с зерном в Черном море теоретически можно устроить

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он также отметил, что уже был опыт, когда в 80-е годы американцы организовывали сопровождение танкеров в Аравийском заливе.

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Но, по словам Харука, здесь мы сталкиваемся со значительными проблемами, касающимися правовых аспектов. Поскольку корабли не черноморских стран могут находиться в Черном море достаточно ограниченное время.

Также могут помешать политические аспекты – насколько страны Запада готовы непосредственно привлекать свои военно-морские силы, чтобы сопровождать эти зерновые конвои.

– отмечает он.

По словам специалиста, опасность со стороны России сейчас немного преувеличена, потому что корабли страны-агрессора сейчас фактически "загнаны" в бухты. Поэтому остается только думать, отважатся ли на Западе на такой шаг.

Детальнее о срыве россиянами "зернового соглашения": смотрите видео

Россия и соглашения по экспорту зерна: смотрите видео