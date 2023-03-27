Вимагали "данину": СБУ ліквідувала корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою"

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему, пов'язану з "зерновою угодою". Цього разу затримали співробітників Держпродспоживслужби в Одеській області.

Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди".

Дивіться також Агенти ФСБ готували удари по об’єктах Укрзалізниці: один прикривався статусом помічника нардепа

Працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області за хабарі "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів.

Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів. За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури,

– зазначили в СБУ.

СБУ викрила корупційну схему, пов'язану з "зерновою угодою" / Фото СБУ

Також додали, що у межах кримінального провадження задокументували передачу посереднику чергового "завдатку". Наразі йому повідомлено про підозру за статтею "Зловживання впливом". Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

СБУ ліквідувала корупційну схему на Одеській митниці

Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.

На початку січня в СБУ повідомили, що викрили злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна. За даними слідства, до її організації причетні понад 10 високопосадовців.

Серед організаторів – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Слідство встановило, що підозрювані налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Внаслідок цього держава недоотримала сотні мільйонів гривень.

Для реалізації схеми залучили 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем.